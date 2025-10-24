אלון אהל משתחרר מבית החולים באדיבות המצלם; סטילס: גיא יחיאלי

שורד השבי, אלון אהל, שחזר לפני כשבוע וחצי לאחר שנתיים שהוחזק בידי חמאס בעזה, שוחרר הבוקר (שישי) מבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

עם צאתו מבית החולים פרסם סרטון קצר שבו שיתף בתחושותיו ובהודיה העמוקה על התמיכה שקיבל לאורך הדרך. "תודה רבה לכל עם ישראל שתמך במשפחה שלי ועשה הכל כדי להוציא אותי הביתה", אמר אהל.

"עכשיו אני חוזר לבית שלי בצפון, להתחיל תהליך של שיקום ובנייה עצמית כדי שאוכל להמשיך בחיים שלי ולכבוש את כל המטרות שלי, את כל הדברים שאני רוצה לעשות בחיים. חשוב לי לומר לכם תודה רבה שעמדתם לצד ההורים שלי ועשיתם הכל כדי להחזיר אותי. זה לא מובן מאליו עבורי וזה מדהים".

אימו, עידית אהל, הוסיפה "תודה על כל התמיכה במהלך כל השנתיים האחרונות. אנחנו כל כך שמחים לקבל את אלוני שלנו בחזרה, ומוקירים תודה לעם ישראל כולו".

אביו, קובי אהל, סיכם "אנחנו יוצאים למסע חדש - הפעם למסע טוב, לחזרה של כולנו להמשך החיים, להמשך עשייה שמחברת ומאחדת בין כולנו. מפה אנחנו רואים רק טוב".