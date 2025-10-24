ראש המל"ל לשעבר, האלוף במילואים יעקב עמידרור, מתייחס בראיון לערוץ 7 לסוגיית יחסי האמון בין ראש הממשלה לראש המועצה לביטחון לאומי - על רקע הדחתו של צחי הנגבי מהתפקיד.

"הדבר הכי חשוב מבחינתו של ראש המל"ל הוא להיות אדם - שדווקא בגלל שהוא כמעט היחיד חוץ מראש הממשלה שיש לו את הראייה הכוללת - לסגור את הדלת מאחוריו ומאחורי ראש הממשלה ולומר את דעתו ללא כחל וסרק על עניינים שעומדים לדיון ודעתו מתנגשת בזו של ראש הממשלה. לא נכון לעשות את זה בפורום רחב אלא בארבע עיניים בצורה חדה, ברורה, הגונה ומכבדת. אם ראש מל"ל לא יכול להיות במצב הזה - אין לו אפשרות למלא את התפקיד", מבהיר עמידרור.

הוא מוסיף כי "האמון בין ראש המל"ל לראש הממשלה, העובדה שאפשר להיות פתוחים, שראש הממשלה יודע שהוא לא יסתיר ממנו שום דבר, לעולם לא ידליף - אם זה לא קיים, ראש המל"ל לא יכול לבצע את תפקידו כי כל כוחו נובע ממערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה".

דוגמה לצורך באמון הזה כבסיס - מביא עמידרור - מהממשל האמריקני. "בוושינגטון זה התפקיד הבכיר היחיד, לדעתי, שלא זקוק לאישור קונגרס. הנשיא בוחר את היועץ לביטחון לאומי ובזה נגמר התהליך. הם הבינו שזה תפקיד ייחודי שצריך להישמר כתפקיד אמון בין הנשיא לבין היועץ".

עמידרור גם מספק הצצה לאופן בו עובד המל"ל. "מדובר בגוף שבאופן טבעי יותר קשה 'להרגיש' אותו משום שמדובר בגוף מטה. אין לו תקציבים, הוא לא ממנה אנשים, אלא משרת את ראש הממשלה והקבינט. הוא נדרש לעשות עבודת מטה לגבי הצעות, לנתח, ולהביא את כל המידע הזה בפני ראש הממשלה והקבינט ולומר להם - זו התמונה המלאה, לדעתנו צריך לעשות משהו כזה או אחר. זה משהו שעושה המל"ל והיה חסר מאוד בעבר".

הוא מדגיש גם כי "המל"ל לא מייצג שום אינטרס או גוף ולכן הוא יכול לרכז בעיה שנוגעת להרבה גופים ולומר מה התוצאה הרצויה. כך לדוגמה, בישראל כדי לייצא נשק, צריך אישור של משרד הביטחון ומשרד החוץ. אם יש מחלוקת ביניהם האם ישראל לא תייצא נשק? בעיקרון ראש הממשלה אמור להכריע אבל הוא עסוק באינספור סוגיות. לכן המל"ל עושה את העבודה והעומד בראשו שוקל את כל השיקולים - ומולו עומד רק האינטרס של מדינת ישראל ולא שום דבר אחר".

"המל"ל", מציין עמידרור, "הוא גם גוף שיכול להגיע לראש הממשלה בלי לעבור את כל הביורוקרטיה. אם רוצים להעביר משהו לבית הלבן ראש המל"ל שלנו יוצר קשר ישיר עם מקבילו האמריקאי - ללא צורך בשיחות בין ראשי המדינות".

עמידרור מגיב גם לקידום חוק הריבונות בכנסת - שנעשה בזמן רגיש בו ישראל פועלת לקדם את יישום ההסכם עם חמאס והסיכוי לפרז את עזה מנשק. "האמריקנים מאותתים לנו בכל דרך שהם מתכוונים ברצינות לפרק את חמאס. הנשיא אומר שאם זה לא ייעשה בהסכם - הדבר יקרה בכוח. לנו חשוב מאוד פירוק חמאס וזה צריך להתרחש מתוך תיאום הכי עמוק שאפשר עם ארה"ב.

לכן מאוד לא אהבתי את ההתקלה הזאת עם הריבונות, שנעשתה בין השאר, בשביל להביך את הממשלה ואת האמריקנים. אנחנו הולכים למבחן החשוב ביותר במלחמה בעזה, היכולת לפרק את החמאס, והיכולת הזאת מותנית מאוד, בתיאום המוחלט בינינו לבין האמריקנים ובתחושה שלהם שאנחנו פועלים בתום לב ומוכנים לשלם מחיר - כדי שהם יוכלו לדרוש דרישות תקיפות מחמאס ומהפטרוניות שלו - קטאר וטורקיה. התפקיד שלנו הוא לעזור לאמריקנים לקדם את היעדים ולהימנע מכל מיני דברים שהם פחות חשובים או דחופים", הוא מסכם.