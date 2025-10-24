במשך שעות: פעילי צו 9 חסמו את משאיות הסיוע לעזה באדיבות צו 9

במעבר כיסופים שבדרום התכנסו הבוקר (שישי) מאות פעילים מתנועת צו 9 שהגיעו בהפתעה לחסום את משאיות הסיוע לעזה. במשך קרוב לשלוש שעות הצליחו הפעילים לבצע את החסימה עד שהוזעקה המשטרה למקום ופינתה אותם.

במהלך הפינוי נעצרו שניים מהפעילים לחקירה.

רעות בן חיים, יו"ר צו 9, השתתפה בחסימה ופנתה באנגלית לנשיא טראמפ: "הנשיא טראמפ שאנחנו מכבדים, זכור את השבעה באוקטובר. המשאיות הללו הם ממש כלי הנשק של החמאס שאתה, הנשיא, הורית לפרק. הרוצחים הללו הרגו לנו השבוע שני לוחמים ופצעו לוחם קשה, זו לא רק 'תקרית'".

עוד האשימה כי "הם מסרבים למסור לנו את החטופים החללים בניגוד להסכם שחתמו איתך. אי אפשר לעבור לשלב ב' - אי אפשר לתת להם מתנות לרוצחים ולתת להם להתכונן לטבח הבא. אנחנו תושבי העוטף מבקשים ודרושים שום סיוע לא עובר עד שאחרון החללים חוזר הביתה".