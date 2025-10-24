חיילי חטיבת גבעתי קיבלו בשירת "ימים" את הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, בטקס ההשבעה שנערך ברחבת הכותל. הרב הגיע לכבוד אחד החיילים, נכדו, בנו של השר עמיחי אליהו.

הרב אליהו עם החיילים ערוץ 7

מזל טוב לברוכי בן ארי, בנם של הזמר חנן והסופרת הדסה בן ארי, לרגל בר המצווה. השבוע הניח תפילין לראשונה במעמד משפחתו.

חנן כתב בהתרגשות, "אתם לא מבינים איזה שחקן חיזוק העם היהודי והעולם כולו מקבל... שאלוהים יברך אותך וישמור עליך ויכוון אותך במסע הייחודי שלך ילד פלא שלנו, ילד חופש, קראטה קיד".

חנן והדסה עם בנם ברוכי צילום: עטרת גרסטל

חנן בן ארי עם בנו ברוכי צילום: עטרת גרסטל

רוח הלחימה בישיבת ההסדר קרני שומרון בשיאה. 69 תלמידי הסדר ממחזור מרץ 2025, מתוך 70, השתתפו במסע הכומתה של יחידת כפיר.

"הלוחמים הצעירים מפגינים נחישות מלאה ואפס הורדת הילוך, כולם תותחי-על, מוכנים למשימה, למלחמה, למה שצריך, במוטיבציית שיא", מסר אלי כהן, מנהל הישיבה.

התלמידים במסע כומתה אלישיב נפש

השבוע נישאו במלון מצודת דוד בירושלים נעם מוסקוביץ ושיראל ליאון, בתו של ראש העיר ירושלים משה ליאון ורעייתו סתוית. האב המרוגש אמר, "זה היה ערב שלא נשכח. מאחלים לכם מזל טוב ענק".

חתונת בתו של משה ליאון צילום: דוברות

רבותיו של ראש השב"כ דוד זיני, הרב עודד וולנסקי והרב יעקב לבנון, השתתפו בטקס מינויו שנערך במשרד ראש הממשלה.

הרבנים עם זיני צילום: ללא קרדיט,

בגבעת הדגל שבעמק דורון נערכה קביעת מזוזה בבית הראשון במקום. הרב אהרון כהן, רב היישוב יקיר, בירך במקום "מציב גבול אלמנה".

קביעת מזוזה ואמירת הברכה ללא קרדיט

הרב נעם ולדמן, ראש ישיבת ניר, מסר שיעור בגבעת בית ענות - גבעה חדשה מעל צומת העוקפים.

הרב ולדמן בשיעור צילום: באדיבות המצלם

ראש ישיבת "הר הבית" הרב אלישע וולפסון בירך השבוע את האברך אהרון מתלון על תפקידו הצוות השיטור בהר הבית.

הרב וולפסון עם השוטר צילום: ללא קרדיט

מנכ"ל ארגון "בצלמו" שי גליק נפגש השבוע עם יו"ר הרשות לזהות לאומית יהודית, ניר אורבך. השניים דנו ביוזמות לחיזוק הזהות היהודית בישראל. "מבשלים לכם דברים ממש טובים בקרוב", כתב גליק.

אורבך וגליק צילום: ללא קרדיט

מנכ"ל איגוד "שומר ישראל" יוסי לוי נפגש עם הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, ודנו יחד בנושאים ציבוריים שוטפים.

לוי עם הרב יוסף צילום: ללא קרדיט

במלאת שנתיים לפרוץ המלחמה ביקרו תלמידי בית החינוך אמית רמלה בבית המפורסם של רחל באופקים. במהלך הביקור הם חילקו עוגיות בשכונה לתושבים ועוברי אורח, שקיבלו את התשורה בהערכה רבה.

הביקור באופקים צילום: ספיר כהן

בשעה טובה: לאחר כ-30 שנות פעילות, צוות מכון פוע"ה עבר השבוע למשכנו החדש ברחוב חפצדי 17 שבגבעת שאול בירושלים. המעבר נעשה בעקבות התרחבות העשייה וצמיחת הצוותים במכון.

בחנוכת הבית למשרדים צילום: ללא קרדיט

השחקנית החרדית שלומה רבקה לוין נפגשה עם ח"כ צבי סוכות לשיחה על נושא האחדות בציבור הישראלי.