שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, ביקר היום (שישי) במפקדה האמריקנית בדרום הארץ.

במהלך הביקור אמר: "יש לנו הרבה סיבות לאופטימיות בריאה. רציתי להגיע כדי להבין את העבודה, הצרכים. רואים הרבה מדים פה, גם ממדינות שותפות, וגם הישראלים שמארחים אותנו הם חלק חשוב".

"נעשית פה עבודה רבה. זה משימה היסטורית. יש לנו הרבה דברים להיות גאים בהם, יהיו לנו לא מעט אתגרים. רציתי לבוא להבין מה הצרכים, יש פה נציגים ממדינות נוספות ואת הישראלים שמארחים אותנו. הרבה התקדמות נעשתה בכמה חזיתות ובעיקר בתחזוק הפסקת האש".

לדבריו, המטרה היא "להבטיח שהפסקת האש תישמר ואנשים יקבלו סיוע מבלי שיבזז וליצור את התנאים לכניסת כוח הייצוב כדי שנוכל להתקדם בשיקום". עוד אמר כי "אין תוכנית ב', זו התוכנית הטובה ביותר".

רוביו הוסיף כי "צריך להבין שבצד השני יש טרוריסטים חמושים שפוגעים באוכלוסייה. כל זה צריך להיות מנוהל שלא יהיו אירועים. הנוכחות של חיילות זרים באזור תמשיך לגדול, וגם תיאום הסיוע ההומניטרי. נראה הרבה התקדמות חיובית".

שר החוץ האמריקני התייחס ליוזמה להקמת כוח משימה בינלאומי בעזה וציין כי טרם גובשה רשימת המדינות שישתתפו בו. "לא אחשוף את הרשימה, אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק" אמר, "אולם יש לסגור פערים רבים כמו מהו המנדט של הכוח, מה הסמכות שלו, מי יהיה אחראי עליו ומהם מקורות המימון שלו." רוביו הדגיש כי "הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".