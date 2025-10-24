אמש (ה'), הושלם תרגיל רחב היקף של צה"ל שנמשך חמישה ימים, בהובלת אוגדה 91 ובשיתוף המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, במרחב גבול לבנון. מדובר בתרגיל הנרחב ביותר שבוצע בגזרה זו מאז פרוץ המלחמה.

התרגיל התמקד בהגברת המוכנות לתרחישי קיצון, מתן מענה לאירועים מתפרצים, גיוס מילואים וצבירת כוחות, וכן בתרגול מעבר מהגנה להתקפה. מהלך האימונים כלל הפקת לקחים משנות הלחימה האחרונות בכלל הזירות.

במהלך התרגיל שולבו כוחות מהיבשה, האוויר והים, לצד שיתוף פעולה עם גורמי חירום אזרחיים ובהם כיבוי אש, מד"א, משטרת ישראל, המועצות המקומיות, כוחות הגנה אזוריים, ולוחמים במשימות הגנה שוטפות בגזרה.

כמו כן, השתתפו בתרגיל כוחות לוגיסטיקה, רפואה, טכנולוגיה ואחזקה, אשר תרגלו בין היתר פינוי פצועים תחת אש, לצד מתן מענה לוגיסטי, אחזקתי וטכנולוגי בשעת חירום.

מדובר צה"ל נמסר, כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל ובמקביל להיערך למגוון תרחישים, לשמור על כשירות ולתקף את התכניות המבצעיות".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

