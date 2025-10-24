עמרי מירן: למרות הכאב והטרגדיה הנוראית אני גאה בצבא שלנו באדיבות המשפחה

שורד השבי עמרי מירן הקליט מסר ראשון, שבוע וחצי לאחר חזרתו הביתה.

"חזרתי לארץ, לחיים, וגיליתי שכולם מכירים אותי", הוא סיפר, "אני אמנם לא מכיר כל אחת ואחד מכם אבל ראיתי אתכם, קיבלתי הצצות שונות למאבק שניהלתם עבורי ועבור יתר החטופים. ראיתי אתכם עומדים שבוע אחר שבוע בכיכר, בצמתים, בכל הארץ, ועל כך עם ישראל - תודה ענקית. תודה רבה, אין לי מילים לתאר עד כמה אני אוהב אתכם, ומעריך אתכם על כך שלא ויתרתם עלינו".

"במהלך השבי, מה שהחזיק אותי היה לדמיין את הדברים הכי פשוטים בחיים ועם בנותיי, לשחק איתן, לטפל בהן, לנשום אותן", הוא הוסיף, "בזכותכם זה הפך למציאות, קיבלתי את אשתי ובנותיי בחזרה, וחזרנו להיות משפחה שלמה".

"אני מעוניין להודות תודה ענקית ללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים וליתר הלוחמים בכוחות הביטחון", המשיך ואמר מירן, "למרות הכאב והטרגדיה הנוראית אני גאה בצבא שלנו, בלוחמיו ובמפקדיו".

לסיכום אמר: "אני מתכוון לעשות כל שביכולתי, כדי להשלים את המשימה - עד השבתו של החטוף האחרון. מניסיוני אסור שאף משפחה תמשיך לחיות באי ודאות שכזה. ושוב תודה ענקית, אני בבית החצי זמני שלנו בכרמים חופשי ונושם אוויר עם משפחתי האהובה. מודע לכך שהדרך עוד ארוכה לשיקום, בנייה מחדש והבראה, ויחד עם זאת יודע שיהיה טוב, טוב מאוד".