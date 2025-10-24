טיל רוסי פגע אתמול בבית הכנסת המרכזי בלב העיר חרסון שבדרום אוקראינה וגרם להרס כבד לאולם התפילה.

הרס רב נגרם גם למשרדו של רב העיר, הרב יוסף יצחק וולף, שניצל בנס דקות ספורות לפני הפגיעה, כשיצא לקביעת מזוזה באחד מבתי הקהילה.

"זה היה רגע של השגחה פרטית גלויה", אמר הרב וולף. "הקירות רעדו, והיכל התפילה, לב הקהילה, נהרס כליל. אבל רוחנו לא תישבר. אנו נחזק את הקהילה ונשקם את בית הכנסת כדי שהתפילות ימשיכו להישמע בו, בעזרת השם".

הרב הוסיף: "לאחר כמעט ארבע שנות מלחמה, הקול היהודי בחרסון ממשיך להדהד".

מוקדם יותר דווח כי מספר בני אדם נפצעו בקייב, לאחר מתקפת כטב"מים שרוסיה שיגרה לעבר העיר. נזק רב נגרם למספר מבנים בעיר בשל רסיסים. בין המבנים שנפגעו היה בית הכנסת בפודיל, שבקהילת אורח-חיים קייב. חלק מחלונות בית הכנסת נופץ ונגרם נזק לגג שלו.

האוקראינים טוענים כי בעיר חרסון בניין ובו גן ילדים ניזוק אתמול מטיל רוסי. בזמן הפגיעה היו במקלט 48 ילדים. כוחות כיבוי האש יחד עם שוטרים ומתנדבים פינו אותם במהירות למקום בטוח.