תיעוד החיסול דובר צה"ל

צה"ל תקף מוקדם יותר היום (ו'), בהובלת פיקוד הצפון, באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב נבטיה שבדרום לבנון, וחיסל את המחבל עבאס חסן כרכי, מפקד הלוגיסטיקה של מפקדת 'חזית הדרום' בארגון חיזבאללה.

מצה"ל נמסר כי בתקופה האחרונה, עבאס הוביל וקידם תהליכי שיקום של יכולות הלחימה של ארגון הטרור חיזבאללה וסייע בניסיונות שיקום של תשתיות טרור שהושמדו במהלך המלחמה ובדגש במהלך מבצע "חיצי הצפון" מדרום לנהר הליטני.

בנוסף, שימש כאחראי על שיקום בניית הכוח של הארגון וניהול העברות ואחסון אמצעי לחימה בדרום לבנון. כמו כן, במהלך השנים האחרונות המחבל מילא שורת תפקידים בחיזבאללה.

"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר.