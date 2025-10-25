חוסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, מסר כי כל הארגונים הפלסטיניים מסכימים על תפיסה מאוחדת בנוגע ליישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

הדברים נאמרו במהלך כינוס בקהיר, בו דנו הגורמים הפלסטיניים בצעדים הנוגעים ליישום הסכם שרם א-שייח'.

בדראן ציין כי ההתכנסות נועדה לאשר את הגישה הרצינית של חמאס והארגונים הפלסטיניים ליישום סעיפי ההסכם, תוך הדגשת המחויבות לשותפות בין כל הגורמים ולחסות המצרית על התהליך.

לדבריו, "השלב הזה של יישום הסכם הפסקת האש מתאפיין בשותפות של הארגונים הפלסטיניים העיקריים במקביל לחסות מצרית למאמצי הפיוס והשיח הלאומי הפלסטיני".

בדראן הוסיף כי ההסכם הושג לאחר שיח ממושך בין הארגונים, וכי הודעותיהם הרשמיות משקפות את העמדה המתואמת ביניהם. לדבריו, "היעד הראשון והבסיסי של הסכם שרם א-שייח’ הוא הפסקת המלחמה, והארגונים הפלסטיניים פועלים למנוע עילה לחידוש העימות הצבאי תוך שהם נסמכים על מאמצי המתווכים, ובראשם מצרים".