שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר הערב (מוצאי שבת) כי פירוז רצועת עזה, באמצעות הריסת כלל מנהרות הטרור של חמאס ופירוק הארגון מנשקו, הוא היעד האסטרטגי החשוב ביותר להשלמת הניצחון בעזה.

הוא הודה כי למרות שנתיים של לחימה קשה בעזה - 60% מהמנהרות עודן קיימות.

כ"ץ ציין כי הנחה את צה"ל להציב את הריסת המנהרות כמשימה מרכזית בשטח שבשליטת ישראל, במקביל לשמירה על חיי החיילים והיישובים.

עוד הדגיש את חשיבות המשך השיח עם נציגי ארה"ב, כולל שליחי הנשיא טראמפ, לקידום תוכנית שתכלול טיפול יסודי בפירוק תשתיות הטרור ותחמושת חמאס.

הוא הוסיף כי המשימה הערכית הדחופה ביותר היא השבת החטופים והחללים הביתה, והדגיש: "נעשה הכול כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת".