תנועת פתח בהובלתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן) מדגישה כי כל הסדר עתידי ברצועת עזה חייב להיעשות מתוך לגיטימיות לאומית פלסטינית, המגולמת באש"ף ובמדינת פלסטין.

לדברי התנועה, רק מסגרות אלו מוסמכות להגן על המפעל הלאומי הפלסטיני.

בהודעה רשמית שפרסמה, נמסר כי הריבונות על אדמת מדינת פלסטין, ובכלל זה עזה, היא זכות שורשית של העם הפלסטיני ושל מוסדותיו הלגיטימיים. לדבריהם, העדיפות העליונה של ההנהגה היא הפסקת אש ונסיגה ישראלית מלאה מהרצועה.

תנועת פתח התייחסה גם ליוזמה להקים ועדה מנהלית זמנית לניהול ענייני עזה, וכינתה אותה "צעד חשוב ונדרש", כל עוד הוועדה תתנהל תחת סמכות ממשלת מדינת פלסטין.

בנוגע למצב הביטחוני, נמסר מהתנועה כי האחריות לביטחון ברצועת עזה נתונה בידי מנגנוני הביטחון הרשמיים של הרשות הפלסטינית בלבד. כמו כן הודגש שכל כוח בינלאומי שיפעל באזור חייב להימצא בגבול עם ישראל בלבד, ובהסכמה מפורשת של מועצת הביטחון, מבלי לפגוע בריבונות פלסטינית.

תנועת פתח הביעה התנגדות חדה לכל ניסיון להטיל חסות בינלאומית על העם הפלסטיני, והבהירה כי ועדת השלום הבינלאומית צריכה לפעול רק לפיקוח על הפסקת הלחימה ולשיקום עזה - מבלי לפגוע בהחלטות הלאומיות העצמאיות של המדינה הפלסטינית.

באשר לנושא פירוק הנשק בעזה, נכתב כי פתרון הנושא חייב להתבצע מתוך ראייה לאומית כוללת, תוך הקפדה על עיקרון של רשות אחת, נשק אחד וחוק אחד, באופן שיבטיח יציבות פנימית ויסיר את "האמתלות" הישראליות להמשך הלחימה.