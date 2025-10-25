ענת אנגרסט בכיכר החטופים וידאו: מטה המשפחות, תמונה: פאולינה פטימר

ענת אנגרסט, אמו של שורד השבי מתן אנגרסט, נשאה דברים הערב (מוצאי שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב.

"אחרי שנתיים ללא אוויר מתן חזר הביתה, חזר לחיים ואנחנו חזרנו לנשום", פתחה ואמרה אנגרסט, "גם בשיא החושך - לא היה לי ספק שאתם שנלחמתם עליו תצליחו יחד איתי במשימה הקדושה להציל את הילד שלי יחד עם 19 אחיו בחיים".

"אני נושמת לרווחה כאמא", היא הוסיפה, "יחד עם אימהות הלוחמים שיודעות עכשיו, שכאשר הן שולחות את הילדים שלהם להילחם למען המדינה, המדינה תילחם עליהם בחזרה כשיהיו בשעת צרה. ואם צריך גם נגד מקבלי החלטות משיחיים שהסכימו לוותר ולהקריב את לוחמיה הפצועים".

"אני מצדיעה הערב לרמטכ"ל, שקיבל החלטות אמיצות ונחושות המבוססות על הערכים עליהם מתחנכים חיילים, מפקדי צה"ל וכוחות הביטחון. לאלו שבמשך שנתיים מחרפים נפשם להחזרת יקירנו. אתם הגיבורים שלנו, מתן בבית בזכותכם!", היא המשיכה ואמרה.

"מתן נחשף יותר ויותר לעוצמת המאבק שמתנהל פה במדינה", סיפרה אנגרסט, "הוא ביקש שלא נעצור, הוא מרגיש צורך קיומי להחזיר את אחיו איתי חן הגיבור קרוב אליו, לאדמת ישראל. הוא פגש את משפחתו וסיפר כמה ארבעת הלוחמים מצוות פרץ הם חיבור של אגרוף אחד, חיבור שרק צוות טנק יכול להבין. כמה היו גאים בזכותו והרגישו שליחות להילחם על המדינה".

"מתן נשם את נשמתם האחרונה של תומר ליבוביץ, דניאל פרץ ואיתי חן והוא מרגיש אותם חיים בתוכו", היא המשיכה וסיפרה בהתרגשות, "מתן כלוחם בשבי נאלץ להתמודד עם חקירות אימה במרתפי המנהרות, כשהוא פצוע קשה מדמם בין חיים למוות חודשים ארוכים".

"על גופו צלקות גבורה, שלי כאמא לא פשוט להסתכל עליהן ולדמיין מה עבר", היא סיפרה, "הוא עוד לא מספר, שומר עליי, הוא אומר לי עזבי אמא העיקר אני כאן. אבל עיניו נשטפות דמעות כשהוא נזכר שאיתי עדיין שם, בכל הזדמנות הוא אומר שהוא רוצה לעלות על מדים ולהחזיר אותו כי זה צורך קיומי שלו. והצורך הקיומי של מתן הוא הצורך הקיומי של 13 משפחות שעדין מחכות ליקיריהן שיחזרו".

"אז, אנחנו לא עוצרים", הבהירה אנגרסט, "אנו ממשיכים עד שכולם חוזרים, לצערי, אני והמשפחה שלי למדנו על בשרנו לאורך הדרך איך זה מרגיש להישאר מאחור ולא נוכל לאפשר זאת לאף משפחה. לא נרפה עד שכולם יחזרו, עד החטוף האחרון".

"עם כל השמחה" ,היא הסבירה, "קשה לחיות עם המחשבה שהסכם בזמן היה יכול לקצר למתן את הסבל הנוראי ובעיקר להציל עוד 44 חטופים שעבורם מאוחר מדי. אנחנו מצטרפים לדרישה לחקור את ארועי ה7.10, להקים ועדת חקירה ממלכתית להבין למה נרצחו, נפצעו ונחטפו כל כך הרבה אזרחים".

אנגרסט לסיום התייחסה לחקירת הטבח והמלחמה ואמרה: "אנחנו מבקשים להוסיף סעיף לחקירת אופן ניהול המו"מ, להחלטות על הימשכות המלחמה הארוכה בהיסטורית המדינה שגבתה חייהם של כל כך הרבה חיילים, משפחות שכולות, פצועי מלחמה בגוף ובנפש, מתן חזר והשמחה האישית שלנו גדולה אבל הוא נושא על כתפיו משא כבד כך שלעולם השמחה תצמח מתוך כאב, היא לא תהיה שלמה. לנצח נהיה משפחה אחת ונעסוק בהנצחה ושיקום המדינה".