ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט חשף בהרצאה בפני קהל ישראלי חלק מתוכניותיו להביא 62 מנדטים שיאפשרו להקים ממשלה בראשותו.

"אנחנו צריכים שהאופוזיציה הציונית הליברלית תביא 62 מנדטים", אמר בנט בהקלטה שהובאה בחדשות 12.

לדבריו, יש להציב אלטרנטיבה ימנית אידיאולגית שאינה שמאל. לטענתו מדובר ב"מצביעי ליכוד שגרים במרכז, ימין מדיני, אבל לא ימין קיצוני. מסורתיים בדרך כלל. עד היום זה היה נתניהו מול מישהו מהשמאל והוא (נתניהו) תמיד ניצח. כי אם אתה מעמיד מול 20 המנדטים את נתניהו מול מישהו מהשמאל, הוא אומר אני אשאר, לא מוכן להצביע לשמאל".

"פה אני נכנס", ממשיך בנט. "בעמדות הימניות אני ניצי, אבל אני ליברלי. כשאתה נותן להם חלופה - מישהו שהיה ראש ממשלה טוב, שהוא ימני ולא יקים לנו מדינה פלסטינית, אז אנחנו רוצים לעזור לו. במצב של בנט מול נתניהו ברגע שזה יהיה הקרב אנחנו יודעים לנצח. העם רוצה שינוי, אבל אל תעמידו אותו בדילמה של לוותר על האידיאולוגיה".

הוא תקף את הממשלה שלדבריו הגיעה למצב שארה"ב מחלקת לה פקודות ומהנהלת את צה"ל, "הגענו למצב שאנחנו פחות או יותר מדינת וסאל", המשיך בנט. "כרגע הקימו בסיס צבאי אמריקני בקריית גת. ומהבסיס הזה נותנים הוראות לצה"ל, ככה זה עובד, ממש. לפני שעה-שעתיים הנשיא טראמפ הודיע לשכוח מכל ריבונות. גם במקומות שיש קונצנזוס ישראלי. הממשלה הזאת הצליחה לגרום לנשיא הכי אוהד בתולדות מדינת ישראל לשלול אפילו סנטימטר של ריבונות".

"איבדנו את רוב העולם המערבי, איבדנו את הדמוקרטים, איבדנו חצי מהרפובליקנים", אמר עוד בנט. "בגדול הכול נשען על רצונו הטוב של הנשיא טראמפ שמגיע לו כל הכבוד, בזכותו החטופים בבית, אבל להשעין הכול על איזולירבנד אחד זה חסר אחריות".