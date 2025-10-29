הרב צבי טאו קרא הערב (רביעי) לתלמידיו להצטרף לעצרת המחאה החרדית שתתקיים מחר בכניסה לעיר ירושלים. העצרת מתקיימת במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתגייס לשירות בצה"ל.

במכתב שפרסם כתב הרב טאו, "בשעה הנוראה הנפלאה והקדושה הזאת, מגיעים שועלים קטנים מאירופא ומאמריקה ומנסים לחבל בכרמים, לפלג את כרם ישראל ולהפריד בין כלל חלקי האומה. אנו צריכים לשים אל לב, מה יהיה האחרית מכל הפרודים, אם חס ושלום לא ינשא הדגל הכללי של האומה והתקשרות השאיפות".

בדבריו ציטט את רבו, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל: "יש כאן דברים ברורים, יסודיים וישרים: המדינה והצבא שייכים לכולנו. הכרה זו ברורה לרובו ככולו של עמנו לכל שכבותיו, כי אנשי הצבא ותלמידי הישיבות, אנחנו כולנו 'עבדי ה' וישראל עמו'. איננו שני צדדים ואין להעלות על הדעת סידור הענינים מתוך כפיה. מתוך שייכות אמיתית והדדית יתבררו הדברים. אנשי הצבא לא יכולים להתערב בענינים הפנימיים של הישיבות, כמו שראשי הישיבות לא יכולים לקבוע בדברים ספציפיים השייכים לצבא, כדוגמת פיקוח נפש שיש צורך לשאול ברופאים. כל כפיה כללית, תהיה אסון למדינתנו".

בהמשך כתב, "הצעירים, השוקדים על תלמודם, במהלך התגדלותם בתורה, הם מהווים נכסים לאומיים תרבותיים ממדרגה ראשונה לישראל ולתקומתו, מרוממים את הרוח ומגבירים את המוראל בכל נחיצותו החיוני, גם לכל יישובנו, לכל מדינתנו ולכל צבאנו, שלא בניתוק וריחוק אלא בשייכות עצמית. עם זאת, מובן הדבר כי את החולשות הנוראיות שחדרו לתוך מחנה ישראל הן בשרות צבאי בערבוביה המנוגדת לקדושה השורה במחנה ישראל והן בהחדרת דעות פרוגרסיביות אנטי יהודיות ואנטי ישראליות לצמרת הבכירה של מפקדינו, חובה לתקנם ולבערם מצבאנו הטהור והיקר".

לדבריו, "האינטרס לכולנו, של כל כלל ישראל, הוא תקומת הצבא ותקומת התורה. קיום הישיבות נוגע לנו. משמרת תקומת הרוח בישיבות, תקומת תרבות ישראל המקורית קורית האמיתית, אידאל ההכרח לגדל גאונים וצדיקים ואנשי חזון גדולים - הוא דבר חיוני לכל העם, זהו הכרח חיים. זהו אינטרס של כלל ישראל ומתוך כך נמשכת קדושת המשק והנשק של כלל ישראל בכל עוז ובכל אומץ ותחול עליהם ברכת ד'".

על רקע מעצר בני הישיבות, כתב, "ועל כן, בימים אלו בהם צעירים השוקדים על תלמודם מוחזקים במעצר מאחורי סורג ובריח כביכול יש עוול בהתמדתם בתורה ובשקידתם עליה, נפש כולנו מתקוממת ומתעוררת לבטא ברוב עוז את היסוד המאחד של כולנו למען התורה הקדושה אשר היא עוז לנו ולמען ארצינו ארץ הקודש נחלת אבותינו".

את דבריו סיים בברכה: "יבורכו המארגנים ותחזקנה ידיהם והנני קורא לבוא ולהשתתף ולהשתתף בתפילת הרבים מחר, לעזרת לומדי התורה בישראל, למען עמינו ולמען ערי אלוקינו וגם אם מאן דהוא יקרא חלילה תיגר כנגד קדושת מדינתנו וצבאינו, 'בטלה דעתו אצל כל אדם' ובודאי שלא על זה נתחברנו, ואנחנו בשם אלוקינו נדגול".