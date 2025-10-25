רשת המזון שוק (Shouk), שפעלה באזור וושינגטון הבירה והציעה אוכל רחוב טבעוני וכשר, הודיעה על סגירה מלאה של כל סניפיה לאחר קמפיין מחאה וחרם שנמשך למעלה משנתיים מצד פעילים פרו-פלסטיניים.

בעלי הרשת, דניס פרידמן ורן נוסבאכר, יהודים אמריקנים שהקימו את הסניף הראשון לפני כ-12 שנה, מסרו כי מחאת תנועת BDS, שכללה הפגנות, קריאות לחרם והשחתת רכוש, פגעה אנושות בפעילות העסקית.

"המטרה של שוק הייתה לקרב בין אנשים", אמר פרידמן, "הרעיון לא היה להכין אוכל ישראלי, אלא אוכל מהבית שיזכיר את הילדות שלנו - אוכל מהמטבח המזרח תיכוני".

לדבריו, סניף ג'ורג'טאון היה הראשון שהפך ליעד של מחאות, בשל קרבתו לאוניברסיטה המקומית ולקהילה מוסלמית גדולה. "עוד לפני ה-7 באוקטובר היינו בשיא הפעילות, אבל אחר כך ההכנסות צנחו במהירות", ציין פרידמן. לדבריו, פעילים הגיעו להפגין מחוץ למסעדות, ילדים נכנסו בצעקות במהלך שעות הלחץ, ובחלונות הוצמדו כרזות עם תמונות קשות.

"זה היה מתואם היטב. קמפיין של ממש", אמר פרידמן, "היו איומים, השחתות, והפחדה - חלק ממנה אולי אפילו לא נחשפה עדיין". לדבריו, הם פנו לגורמים מקומיים בבקשה לסיוע ואף שכרו מאבטחים לסניפים.

למרות המחאות, פרידמן הדגיש כי הרשת פעלה באופן אתי ושוויוני: "המקום היה פתוח לכולם, בשלטים הופיעו גם עברית וגם ערבית. הצוות שלנו הפך למשפחה - רובם היו איתנו מההתחלה, והיינו גאים בכך".

הסניפים האחרונים בוושינגטון וברוקוויל, מרילנד, נסגרו בתחילת אוקטובר, ימים ספורים לפני השגת הפסקת אש בין ישראל לחמאס.