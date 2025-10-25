נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיים פסגה מאולתרת עם אמיר קטאר במטוס ה"אייר פורס 1", במהלך עצירת תדלוק בדוחא - בדרכו מארה"ב לביקור מדיני בן חמישה ימים במזרח אסיה.

במפגש השתתף גם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שהגיע לקטאר אחרי שביקר בישראל.

טראמפ נפגש אל מול המצלמות עם האמיר תמים בן חמד אל-ת'אני וכן עם ראש הממשלה הקטארי מוחמד אל-ת'אני. טראמפ הבטיח שההסכם בעזה יחזיק מעמד: "יש לכם מזרח תיכון בטוח עכשיו, ואנחנו נשמור על כך זמן רב, זמן רב מאוד", אמר.

הוא שיבח את ראש הממשלה הקטארי, "הוא חבר שלי, חבר של העולם. עשינו הרבה יחד, במיוחד בשנה האחרונה, מה שעשינו הוא מדהים - שלום במזרח התיכון. והם היו גורם מרכזי כאן".

הוא נשאל מתי כוח הייצוב הבינלאומי שאמור לפעול בעזה יוקם, ואמר שהדבר יקרה בקרוב - ולדבריו גם קטאר תשלח כוחות לשם, "אם יידרש".

חמאס החזיר עד כה 15 חטופים חללים מתוך ה-28 שהוחזקו בעזה ערב ההסכם, וכעת נותרו שם 13 חללים. הערכת המודיעין הישראלי היא שחמאס מחזיק שמונה חטופים חללים ולא יודע מה מיקומם של יתר חמשת החללים.

בישראל נערכים לאפשרות של החזרת חטופים חללים בקרוב אך בשלב הזה אין ודאות שזה אכן יקרה. בישראל החליטו שלא להרחיב בינתיים את הסנקציות שהוטלו על חמאס בשל דרישת ארה"ב.

על רקע השחרור האיטי, בסוף השבוע האחרון נעשו פעולות סנכרון בין ישראל לחמאס באמצעות המתווכות - בין היתר הועברו מיקומים של חטופים חללים בתוך הרצועה. כל צד העביר את המידע שיש לו ונעשו הצלבות, במטרה להביא לשחרור חטופים חללים נוספים בטווח הזמן הקרוב.

באישור הדרג המדיני צוות מצרי נכנס היום לעזה לסייע בחיפושים. גורם ביטחוני הסביר: "כחלק מהמגעים להחזרת החטופים החללים, הדרג המדיני אישר את בקשת המצרים להכנסת כלים וצוות מצרי בלבד לסייע במאמץ לאיתור החללים. הצוות והכלים נכנסו לרצועת עזה".