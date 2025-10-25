הרב נריה גוטל צילום: באדיבות המצולם

לרבנות מועצת סביון צפויים להתמודד ארבעה מועמדים בעלי ניסיון תורני וקהילתי. בין המתמודדים נמנים הרב שלמה עמור, הרב משה ישראל לנגלב, הרב אורי סדן והרב פרופ' נריה גוטל מהמגזר הדתי־לאומי. הרב שלמה עמור משמש כרב קהילה בתל אביב, לוחם מילואים ובוגר שירות צבאי כלוחם. הוא בוגר ישיבת עטרת ישראל הליטאית. הרב משה ישראל לנגלב משמש כרב ביישוב סביון ודיין בבית דין לענייני ממונות. הוא בוגר ישיבות ליטאיות. מהמגזר הדתי־לאומי מתמודדים הרב אורי סדן, רב קהילת עוז והדר בפתח תקווה ולשעבר רב היישוב נוב. הרב סדן משמש דיין בבתי דין לממונות, הקים את בית הדין לממונות של רמת הגולן, ושירת במלחמה מאות ימים בלחימה. מועמד נוסף מהמגזר הוא הרב פרופ' נריה גוטל, ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה בניצן ורב בית הכנסת רדליך בשכונת גבעת שאול בירושלים. בעבר כיהן כנשיא מכללת אורות ישראל, שירת בחיל התותחנים וברבנות הצבאית, ובמילואים שימש כרב אוגדה בדרגת רס"ן.