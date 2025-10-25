בניו יורק טיימס נחשף כי ארצות הברית מפעילה רחפנים בשמי רצועת עזה, שמפקחים על יישום הפסקת האש.

הרחפנים עוקבים אחר פעילות קרקעית ברצועה, באישור ישראלי, והם מסייעים גם לפעילות המפקדה האמריקנית בקריית גת.

עוד דווח כי בניגוד לפעמים הקודמות מטרת הסריקות הפעם הן להבין מה מתרחש בשטח הרצועה ללא תלות בישראל. מחלקת המדינה של ארה"ב לא הגיבה לשאלות על הרחפנים וכמו כן צה"ל סירב להגיב.

דן שפירו, ששירת כשגריר ארה"ב בישראל תחת ממשל אובמה ושליח ארה"ב למזרח התיכון תחת ממשל ביידן, אמר כי "זוהי גרסה מאד פולשנית של ניטור אמריקני בחזית שבה ישראל מזהה איום פעיל". עוד אמר שפירו: "אם הייתה שקיפות מלאה ואמון מלא בין ישראל וארה"ב, לא היה צורך בזה, אבל ארה"ב רוצה בבירור לשלול כל אפשרות לאי-הבנות".