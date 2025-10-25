קתרין קונולי, חברת פרלמנט עצמאית מהשמאל האירי, זכתה בניצחון סוחף בבחירות לנשיאות אירלנד - והפכה לאישה השנייה בתפקיד ולנשיאה ה-10 של המדינה.

עם ספירת רוב הקלפיות, קונולי גרפה כ-63.4% מהקולות וגברה בפער ניכר על יריבתה המרכז-ימנית.

קונולי, עורכת דין ופסיכולוגית קלינית בהכשרתה, נחשבת לקול בולט במחנה השמאל הרדיקלי באירלנד - בעיקר בשל עמדותיה החריפות בנושאי מדיניות חוץ, זכויות אדם ועמדה עקבית נגד מדיניות הביטחון של מדינות המערב, ובפרט של ישראל.

במהלך כהונתה בפרלמנט, כינתה את מדינת ישראל "rogue state" - מדינת הפרת חוקות - והאשימה אותה ב"ג'נוסייד בעזה". לצד זאת, הדגישה כי היא תומכת בזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית, גם אם אינה מצדדת בכל אמצעי הלחימה של חמאס.

על רקע המלחמה בעזה, נאומיה בבית הנבחרים האירי עוררו הד ציבורי נרחב, כאשר האשימה את ישראל בפשעי מלחמה וקראה לסנקציות בינלאומיות. עם זאת, היא הדגישה את התנגדותה לאנטישמיות והביעה תמיכה בחיים משותפים.

יריבתה, הת'ר האמפריז, שייצגה בבחירות לנשיאות את הצד הימני של המפה הפוליטית, בירכה את קונולי על הניצחון עוד לפני התוצאות הרשמיות: "היא תהיה הנשיאה של כולם, וגם שלי. אני רוצה לאחל לה כל טוב".