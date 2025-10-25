נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קרא לארגון חמאס להשיב באופן מיידי את גופות החטופים שנרצחו במהלך הטבח בשבעה באוקטובר.

"יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש סיכוי טוב שהוא יימשך לעד", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "חמאס צריך להתחיל מהר להחזיר את החטופים החללים, כולל שני אמריקנים, או שמדינות אחרות שמעורבות בהסכם הנפלא הזה יפעלו. לחלק מהחללים קשה להגיע, אבל אחרים הם יכולים להחזיר עכשיו - ומסיבה מסוימת, הם לא עושים זאת".

"אולי זה קשר לפירוק מנשק, אבל כשאמרתי כי 'היחס לשני הצדדים יהיה הוגן' זה רק אם הם יצייתו למחויבויות. בוא נראה מה הם יעשו ב-48 השעות הקרובות. אני בוחן זאת מקרוב".

בתוך כך טראמפ ערך פסגה מאולתרת עם אמיר קטאר על גבי מטוס ה"אייר פורס 1", במהלך עצירת תדלוק בדוחא - בדרכו מארה"ב לביקור מדיני בן חמישה ימים במזרח אסיה.

נשיא ארצות הברית אמר לעיתונאים שכוח הייצוב הבין-לאומי ייכנס לעזה בקרוב: "יכניסו אותם כשיהיה צריך. אגב, ישראל תיכנס בקלות. היא גם שם. יש שם מדינה. יש מדינות ערביות - מסולמיות ערביות, ישראל, כולם מחויבים לזה. זו הצלחה גדולה. זה יהיה שלום בר קיימא, בתקווה שימשך לתמיד".

האמיר אל-ת'אני אמר לטראמפ: "ברגע ששמעתי שאתה מגיע לתדלק, אמרתי שאני לא אתן לך להמריא בלי להגיד שלום". במפגש השתתף גם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שהגיע לקטאר אחרי שביקר בישראל.

טראמפ הבטיח בדבריו שהסכם הפסקת האש בעזה יחזיק מעמד: "יש לכם מזרח תיכון בטוח עכשיו, ואנחנו נשמור על כך זמן רב, זמן רב מאוד", אמר. את אמיר קטאר תיאר טראמפ כ"אחד השליטים הגדולים ביותר בעולם", וגם את ראש הממשלה הקטארי הוא שיבח: "הוא חבר שלי, חבר של העולם. עשינו הרבה יחד, במיוחד בשנה האחרונה, מה שעשינו הוא מדהים - שלום במזרח התיכון. והם היו גורם מרכזי בזה".