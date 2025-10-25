בערב ראש השנה תשס"ה (2004), התראיין ראש ישיבת מרכז הרב, הרב אברהם שפירא זצוק"ל. כעת נחשף הראיון המלא, שצולם על ידי אופיר שטיינבאום, ובו שיתף הרב את הגותו אודות מהות הישיבה ומקומה המרכזי של התורה בחיי העם היהודי.

הרב שפירא שיבח את הדור הצעיר העוסק בלימוד תורה, ואמר, "ברוך השם שיש היום ריבוי גדול של נוער לומד תורה, שבחור צעיר יכול לשבת וללמוד עד אחרי 12 בלילה, זה לא משהו מיוחד?".

בהמשך דבריו התייחס הרב לתלמידי שיעור א', ולתפקיד הישיבה בהמשך הדורות, "כלל ישראל רוצה ללמוד תורה, ישיבה הייתה ממתן תורה עד היום, יהודי יודע כי תורה היא החיים שלו ותורה היא היקף של כל החיים כולם".

הרב הוסיף, "גם בתורה יש נגלה ונסתר, זה מזון לכל אחד, התורה החזיקה את האומה היהודית".