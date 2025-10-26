גבר ואישה נהרגו הערב (מוצאי שבת) בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 42, סמוך לצומת בני דרום.

פרמדיק מד"א אשר ארביב וחובשי מד"א נועם און ואביסף כנפו, סיפרו "בזירה היו 2 רכבים מרוסקים, כשאחד מהם בוער והשני הפוך על גגו. ברכב הבוער נלכד גבר, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מכוויות בגופו.

ברכב ההפוך הייתה אישה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

בשבת בבוקר נהרגה אישה כבת 30 וגבר בן 34 נפצע בינוני בהתנגשות בין כלי רכב בכביש 443, סמוך למחלף בית חורון. הפצוע פונה לבית חולים הדסה עין כרם בירושלים עם פגיעות בטן וראש.