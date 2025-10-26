שנתיים אחרי שפרצה המלחמה ואחרי השבת החטופים לביתם, היוצר אליה פרץ מוציא שיר חדש עם פזמון מרגש "ויש תקווה לאחריתך".

מילות השיר, שלקוחות מתוך שירת הבקשות המרוקאיות, מתארות את המסע של עם ישראל בגלות, ואת הגעגוע של ה' אליו "חשקתי לראות פנייך, טובים מיין דודייך".

"ישנו קול כמוס השזור במעבי העולם", כותב פרץ. "קול של מלך אהוב הדואג לאהובתו השוכבת בעפר, עפר של שכחה כואבת, ואבק דרכים נפתלות. אהובה שנחטפה אל הלא טוב, איילה, צביה יפה, העורגת בהרים של חושך.

והמלך בועט ומזיז הכל בקולו החודר, המתגעגע "מה יפו לי פעמייך" .לא פחות ממה שאת מרגישה עזובה, גם לי בודד בנדודייך. אך אל תדאגי, אני איתך במסעותייך ומוביל אותך אל הטוב השלם שלנו. "ויש תקווה לאחריתך"".

השיר מקבל חיבור אקטואלי במיוחד לתקופה אחרי חזרתם של החטופים "אני מרגיש שהמסר של "ויש תקווה לאחריתך" זה מסר שכולנו רוצים לשמוע, במיוחד אחרי שנתיים של מלחמה", אומר פרץ. "עכשיו יותר מתמיד אנחנו מרגישים שה' דואג לנו ומחבק אותנו, בדרך אל הטוב השלם".

זהו הסינגל הרביעי של אליה פרץ, אומן ויוצר המלחין פיוטים ושירים מקוריים בשפה ייחודית ובסגנון אתני. שיריו הקודמים "מחסדך", "מחזיק באהבתך" ו"שוב" זכו למאות אלפי האזנות.