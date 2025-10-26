ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב הבוקר (ראשון) להצעת החוק שנועדה לבלום את התמודדותו לכנסת שיזם ח"כ אביחי בוארון מהליכוד.

"רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום.

זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל", הגיב בנט.

ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצעה של בוארון לפיה כספים שמגייסת מפלגה חדשה ישמשו תחילה להחזרת חובות שנותרו במפלגות קודמות.

ההצעה, שזכתה לכינוי "חוק בנט", נועדה להקשות על בנט לגייס כספים למפלגתו החדשה. זאת, לאחר שהותיר חובות של מיליונים במפלגות בראשן עמד: כ-17 מיליון שקל במפלגת ימינה ו-3 מיליון שקל בבית היהודי.