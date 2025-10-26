מספר דורשי העבודה בישראל עמד בספטמבר על 172.7 אלף - ירידה של 7.2% לעומת חודש אוגוסט, כך עולה מנתוני שירות התעסוקה.

בניכוי עונתיות מדובר בירידה חדה אף יותר, של 11.5%, כאשר מספרם של דורשי העבודה הגיע ל-163.2 אלף בלבד. עיקר הירידה נובעת מחזרתם של מפוטרי הקיץ לשוק העבודה.

גם בחודש זה נותר מספר תובעי הבטחת ההכנסה נמוך במיוחד ועמד על 37.9 אלף בלבד - אחד הנתונים הנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.

הירידות נרשמו בכל רחבי הארץ, עם ממוצע ארצי של 9.3%-: הבולטות ביותר נרשמו בערים חרדיות, ובראשן מודיעין עילית עם ירידה של 38.2%- ובאילת עם ירידה של 17.6%-.

הדו"ח מצביע על ירידה חדה יותר במספר הנשים דורשות העבודה, שירדו ב-8.3% לעומת ירידה של 5.7% בקרב הגברים. לפי שירות התעסוקה, הסיבה לכך נעוצה בחזרת מפוטרות הקיץ לעבודה ובהכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת בעקבות מבצע "עם כלביא", שהשפיעה במיוחד על נשים ועל עובדים בענפים עונתיים.

בפילוח לפי גיל נרשמה ירידה בכל קבוצות הגיל, אך בעיקר בקרב צעירים עד גיל 34, ששיעורם מכלל דורשי העבודה ירד ל-28%. לעומת זאת, קבוצת הגילאים 35-54 עלתה ל-42.7% וקבוצת הגילאים מעל 55 עלתה ל-29.3%. שירות התעסוקה מציין כי הירידה בקרב הצעירים נובעת בעיקר מחזרת עובדים צעירים שנפגעו מפיטורי הקיץ.

בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה, נרשמה ירידה משמעותית במיוחד בקרב החרדים - 20.8%- - מה שהוריד את חלקם מכלל דורשי העבודה ל-8.4%. בקרב הערבים נרשמה ירידה של 5.9% ובקרב יהודים שאינם חרדים ירידה של 5.6%.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, אמרה כי "מגמות התעסוקה שאפיינו את החודש האחרון משקפות את המציאות - השוק חזק ומיומן בהתאוששות מהירה ממצבי משבר. לצד זאת, עם סיום המלחמה המסתמן עיננו פקוחה לחזרתם של רבבות המילואימניקים הביתה, שייתכן שחלקם יתקשו לחזור לעבודה. שירות התעסוקה ערוך ומעמיד בפניהם מגוון רחב מאוד של מענים תעסוקתיים".