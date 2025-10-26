אם אתם מחפשים להתחדש בלימוד הגמרא בקבוצת עמיתים, לגלות את עומק התנ"ך דרך עיניהם של חז"ל ולשכלל את דרכי ההוראה שלכם - התוכנית הזו בשבילכם.

השבוע תיפתח אי"ה תוכנית בית המדרש לתואר שני במכללת הרצוג, המתקיימת זו השנה השמינית. התוכנית מהווה מקום מפגש עבור קבוצה קטנה ואיכותית של ר"מים ומורים לגמרא, הנפגשת אחת לשבוע ללימוד משותף וחווייתי.

הרב ד"ר נעם סמט, ראש בית המדרש, מסביר את הייחודיות של התוכנית, "הנחת היסוד שלנו היא שהמפתח להצלחה בחיבור התלמידים לגמרא תלוי בראש ובראשונה בתהליך שהר"מ עובר בעצמו. לכן יצרנו כאן מקום שבו נפגשת חבורת ר"מים ממקומות שונים ללימוד משותף, שמטרתו להתחדש ולחדש: להתחדש כלומדים במפגש עמוק עם התורה, ולהתחדש ולרענן את דרכי הוראתה לתלמידים".

התוכנית משלבת שיעורים בעיון ממרצים אורחים - מלמדי גמרא מובילים מישיבות שונות - וחושפת את המשתתפים למגוון שיטות וגישות בלימוד הגמרא. הרב סמט מבהיר, "הגישות והשאלות שעולות במפגשים נפתחות בבית המדרש, ומתוכן אנחנו מבינים טוב יותר מה אנחנו עושים כמלמדים וחוזרים לכיתה עמוקים יותר ומכוונים יותר".

תנ"ך למרגלות חז"ל

בבית המדרש פועל גם אשכול מיוחד בשיתוף פעולה עם בית המדרש למורים 'עוז לישראל', ללימוד והוראת התנ"ך לאור חז"ל. הרב מנחם שחור, מייסד ומוביל 'עוז לישראל', מסביר, "אנו מנסים להבין כיצד בנו חז"ל את ראיית העומק שלהם מתוך פשט הכתובים, כיצד מהוות מימרות האמוראים סיכומי עומק של תכני הפרק, ובאיזה אופן הם תרגמו תובנות אלו לאמירות מוסריות והלכתיות".

לדבריו, "העיסוק הזה בתנ"ך הוא משאת נפשם של רבים מהר"מים שלא תמיד מספיקים לגעת בו, וכאן זו הזדמנות מיוחדת ללמוד תנ"ך מתוך בית המדרש של חז"ל באווירה של חרדת קודש. לימוד זה משנה גם את לימוד הגמרא בכיתה וגם את לימוד האמונה, כשאנחנו לומדים ביחד איך להעביר את עומק הלימוד הזה לתלמידים".

התמקצעות בכלי ההוראה

לצד העיסוק בהיבטים הלימודיים, מושם בתוכנית דגש מיוחד על פיתוח כלים פדגוגיים עדכניים והתאמתם להוראת הגמרא. ד"ר גלעד לנדאו, שותף בצוות ההוראה בבית המדרש, מסביר כיצד הפדגוגיה החדשה משתלבת עם הדרך המסורתית, "עולם החינוך שם דגש על הלמידה העצמאית של התלמיד והמעורבות שלו בתהליך הלמידה, ולא רק על למידה פרונטלית קלאסית, וזה מתאים מאוד לדרך המסורתית של לימוד הגמרא בחברותות".

הוא מוסיף, "הפדגוגיה החדשה מספקת כלים מדויקים ושיטתיים למה שנעשה עד היום באופן אינטואיטיבי, ומאפשרת לנו לשכלל את תהליכי הלמידה המסורתיים ולהפוך אותם לאפקטיביים יותר. בנוסף, אנו מתייחסים גם לאתגר החדש של למידה עם בינה מלאכותית, ובוחנים כיצד ניתן לשלב כלים טכנולוגיים אלו באופן שישכלל את הכלים העומדים לרשות המורה ויקדם את הלמידה ההטרוגנית של התלמידים - כמו למשל לימוד בחברותא עם ה-AI".

סיורים, שיתופים והשראה

התוכנית כוללת גם ימי סיור בישיבות שונות ומגוונות שפועלות בהן תוכניות ייחודיות. זו הזדמנות לראות בשטח כיצד הדברים עובדים בפועל - המשתתפים משוחחים עם ראשי הישיבות והמורים כדי להבין את החזון והיעדים, ונכנסים לכיתות כדי לראות את דרכי ההוראה בפעולה. חשיפה זו מעשירה את ארגז הכלים של המשתתפים ומאפשרת להם להביא רעיונות חדשים לבתי המדרש שלהם.

המשתתפים בתוכנית מעידים על החוויה המיוחדת והתרומה המשמעותית ללימוד ולהוראה. הרב גדיאל לש, ר"מ בישיבת לפיד מודיעין, משתף, "בכל שבוע כשאני חוזר מבית המדרש אני חוזר רענן. משהו שוב מניע את הגלגלים שלי גם בתור תלמיד וגם בתור מורה. כולנו מתגעגעים לרגע הזה ופה יש לך הזדמנות לבוא לשבת עם החברים מבתי מדרשות שונים, להריח את הגמרא, לעבוד בה, ליצור בה".

הרב אריאל בן דוד, ר"מ בישיבת דרך חיים, מדגיש את השילוב הייחודי בין אווירת בית המדרש לבין רכישת כלים פדגוגיים, "באמת יש פה אווירה של בית מדרש, של רצון ללמוד, וגם קיבלנו כלים בתורה שבעל פה, כלים של העברת שיעור, כלים של בניית סדר".

התוכנית מתקיימת במשך שנה אחת, במפגשים פרונטליים בימי שלישי אחר הצהריים, כאשר חלקם מתבצעים בלימוד מקוון. היא כוללת גם קורסים מקוונים משלימים.

החל משנה זו ניתן להצטרף לתוכנית גם לבעלי תואר ראשון ללא תעודת הוראה.

עובדי הוראה המלמדים ברציפות ארבע שנים לפחות בהיקף של שליש משרה זכאים להחזר שכר לימוד כמעט מלא ממשרד החינוך. בנוסף, הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם. חברי ארגון המורים נהנים מהטבה מיוחדת של הכפלת המלגה על ידי המכללה.

