שחר עזרא, מוזיקאי צעיר בן 24, הפתיע לאחרונה כאשר סינגל הבכורה שלו, "מקדש מלך", צבר תאוצה עם מאות אלפי צפיות ברשת.

בריאיון באולפן ערוץ 7 סיפר על הדרך שעבר מהעיר נתניה, דרך מערה בגבעות ועד לתל אביב, שם הוא לומד כיום הפקה מוזיקלית.

לדבריו, ההחלטה לעזוב את הבית התקבלה בעקבות גל פיגועים שהותיר בו תחושת תסכול וחוסר אונים. "הלב שלך בוער. אף אחד לא עושה כלום, אנשים ממשיכים כרגיל".

המסע שלו הוביל אותו ליישוב עמונה לפני הפינוי, שם התגורר תקופה במערה - אותה אחת שמופיעה בפתיחת הקליפ לשירו. משם המשיך לגבעות, התמודד עם הרחקה מינהלית וכיום הוא שומר על חיבור עמוק לאזור, גם אם פיזית אינו שם דרך קבע. "אפשר להוציא את היהודי מהגבעות, אי אפשר להוציא את הגבעות מהיהודי".

עם מעל חצי מיליון צפיות ביוטיוב ותגובות רבות ברשתות החברתיות, עזרא משתדל להישאר עם הרגליים על הקרקע. "זה אותו שחר לפני ואחרי השיר... אנשים מכירים את הקול שלי, לא את שחר עצמו".

כשנשאל אם ציפה להצלחה, השיב שלא חזה את העוצמה, אך האמין בשיר. "השקענו פה. זה לא קליפ של קלוז-אפ - יש פה סיפור שלם מאחוריו וזה מה שתפס את השיר".

כיום הוא משלב בין לימודים במכללה בתל אביב לבין עבודתו עם נוער בסיכון, תפקיד שהגיע אליו לאחר שירות לאומי בפנימייה. הוא מספר כי הרקע האישי שלו מעניק לו כלים משמעותיים לעבודה: "החוויה היא אותה חוויה... לדעת לדבר איתם בשפה שלהם".

עתידו המוזיקלי עוד פתוח, אך הכיוון ברור: "אני עושה את זה בשביל הנשמה... זו מתנה שהשם נתן לי ואני צינור להשפיע לשאר העולם כי זה מחזק אנשים". בקרוב עתיד לצאת סינגל שני, מקורי לחלוטין, שאותו כתב והלחין בעצמו.