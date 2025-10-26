הראשון לציון והרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, התייחס בחריפות לעמדות שהשמיע הרב תמיר גרנות, מראשי ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב, בנוגע לחוק הגיוס.

בהקלטה שפורסמה ברדיו 'קול חי' נשמע הרב יוסף אומר: "תקפו אותי כמה ראשי ישיבות. יש אחד הרב, לא יודע אם רב - גרנות, ראש ישיבת הסדר. איך שדיבר בטלוויזיה נגדנו. אתה לא מפחד מביזוי תלמידי חכמים?"

בהמשך ציטט מהגמרא והוסיף: "הגמרא אומרת, היכי דמי אפיקורוס? כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן. אלו שאומרים מה הועילו לנו תלמידי חכמים, מה הועילו לנו האברכים. הוא אומר - כולם לצבא. מה כולנו לצבא? כמו שיש חיל האוויר יש חיל השם, שיושבים ועוסקים בתורה ומגינים על כל עם ישראל".

בדבריו אף החריף את הטון ואמר: "אני חושב שיש כמה מהם שאם יבואו להצטרף למניין, לא נצטרף אותם למניין. הם בגדר אפיקורוס".