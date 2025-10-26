התביעה הצבאית הגישה כתב אישום חמור נגד עבד אלכרים צנובר, המחבל המרכזי בפיגוע מטעני הנפץ שארע בפברואר האחרון, בחניון האוטובוסים בעיר בת ים.

לפי כתב האישום, צנובר תכנן את הפיגוע יחד עם מעורבים נוספים במהלך ינואר, מתוך מטרה לפגוע במספר רב של אזרחים ישראלים בגוש דן.

הנאשם ייצר מטעני נפץ מאולתרים רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים כדי להגביר את נזקיהם. ב-20 בפברואר נכנס לשטח ישראל והטמין חמישה מטעני נפץ בארבעה אוטובוסים בתל אביב ובבת ים, תוך תזמון הפעלתם למועדים שונים. חלק מהמטענים התפוצצו כשהאוטובוסים היו ריקים מנוסעים, והאחרים אותרו ונוטרלו.

לאחר הפיגוע נמלט צנובר לשטחי יהודה ושומרון, שם הסתתר במשך חודשים. הוא נעצר על ידי כוחות צה"ל והשב"כ ביולי. במהלך תקופת המסתור, תכנן הנאשם לבצע פיגוע התאבדות נוסף בתל אביב, אך בשל מעצרו - לא הצליח להוציאו אל הפועל.

לבקשת התביעה הצבאית, הורה בית המשפט הצבאי על הארכת מעצרו עד תום ההליכים. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד מעורבים נוספים בתכנון ובביצוע הפיגוע.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שפועל לפגוע בביטחון האזור".