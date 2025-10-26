עידו מלכה, זמר ולוחם מילואים, משיק הבוקר (ראשון) את השיר "אחים שלי איתי", שמתאר את המציאות הקשה והמורכבת שחווה כלוחם לאחר תקופה ממושכת של שירות בלחימה.

את השיר כתב והלחין מלכה יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטן. לדבריו, מדובר ביצירה שמביאה לידי ביטוי את מה שרבים מהחיילים בוחרים להשאיר בפנים - את הפחדים, הסיוטים והתחושות שלא ניתנות לביטוי יומיומי.

הקליפ לשיר כולל תיעוד אישי משירות המילואים של מלכה במהלך השנתיים האחרונות. הסרטון מסתיים במחווה מצמררת לחבריו שנהרגו במלחמה".

מלכה הוא מילואימניק בסיירת גולני והתמודד בעונה האחרונה של התכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12.