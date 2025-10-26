התקיפה שבה נפצע מחבל הג’יהאד האיסלאמי שתכנן פיגוע נגד כוחות צה”ל בוצעה לאחר תהליך אישור ממושך שארך יותר מיממה. כך דיווח כתב ידיעות אחרונות יוסי יהושע.

על פי הדיווח, המידע על המחבל נאסף והועבר מהדרגים המבצעיים - מפיקוד הדרום ואמ"ן, דרך אגף המבצעים ועד לרמטכ"ל, ומשם לדרג המדיני ולמפקדה המשותפת ישראל-ארה"ב ולמפקד סנטקום (CENTCOM).

למרות שהמחבל לא חוסל בתקיפה, מדובר באירוע חריג, שכן בעבר פעולות דומות היו מסתיימות בהחלטת מפקד אוגדה בלבד. גורם ביטחוני מסר: “זה היה עדכון - לא ביקשנו אישור".

בהודעת צה"ל אמש נמסר כי "צה"ל תקף באופן ממוקד, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, במרחב נוציראת שבמרכז רצועת עזה, מחבל מארגון הטרור גא"פ, שתכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל".

עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".