הממשלה מאיצה חיזוק אתרי מורשת ביו"ש דוברות

הממשלה אישרה היום (ראשון) בישיבתה השבועית את הצעת שר המורשת עמיחי אליהו להוספת 40 מיליון שקלים לתוכנית הצלה, שימור ופיתוח אתרי מורשת ביהודה, שומרון, בקעת הירדן ומדבר יהודה.

ההחלטה מהווה המשך של החלטה קודמת משנת 2023, אז הוקצו 109 מיליון שקלים, מתוכם 89 מיליון שקלים לטיפול בהצלה, שיקום ופיתוח אתרי מורשת וארכיאולוגיה, ועוד 20 מיליון שקלים ייעודיים לטיפול באתר ארמונות החשמונאים ביריחו.

התוכנית כללה מגוון רחב של פעילויות: חפירות הצלה, עבודות שימור ושחזור, פיתוח אתרים להנגשה תיירותית, הקמת מתקני תשתית, הצבת שילוט ומערכות אבטחה, וחיזוק האכיפה למניעת שוד עתיקות. מאז אישור התוכנית ביצע משרד המורשת, באמצעות יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה פעולות רבות בשטח, חרף האתגרים שהציבה מלחמת "חרבות ברזל".

התקציב הנוסף מיועד להמשך פעולות ההצלה, השימור, הפיתוח וההנגשה לציבור של אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת ביהודה ושומרון, שסובלים בחלקם מהרס ושוד עתיקות מצד פלסטינים תושבי האזור. התקציב מחולק לשנים 2025-2026, אשר יאוגם בין היתר משלל משרדי ממשלה בהם חינוך, תרבות, ביטחון, הגנת הסביבה, תחבורה, התיישבות ומשפטים. חלק נוסף מהתקציב נכלל בתקציב יישום הסכמים קואליציוניים המיועד לפיתוח אתרים תיירותיים והיסטוריים.

במהלך ישיבת הממשלה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את השרים אליהו וקיש לטפל בחרם האקדמי על הארכיאולוגים החופרים ביהודה שומרון

בין האתרים שיזכו להשקעה משמעותית במסגרת ההחלטה: סבסטיה - בירת ממלכת ישראל בתקופת בית עומרי, ארמונות החשמונאים ביריחו - מתחם ארמונות המלכים החשמונאים והורדוסיים, מצדת סרטבה - מבצר החשמונאים המשקיף על בקעת הירדן, מצדת הורקניה - מבצר החשמונאים במדבר יהודה, ותל חברון - ליבת העיר העתיקה והאתר הארכיאולוגי ועוד.

השר אליהו מסר: "חיזוק ופיתוח אתרי המורשת שלנו ביהודה ושומרון אינם תלויים בהחלטות פרלמנטים מעבר לים. כל יום של דיחוי הוא יום נוסף מורשת עמנו ומולדתנו עתיקות נשדדות, אתרים נהרסים ומורשת של אלפי שנים נעלמת לנצח. החלטת הממשלה היום היא הצהרה ברורה: אנחנו לא מחכים - אנחנו פועלים. 40 מיליון שקל נוספים ישמרו על האוצרות הארכיאולוגיים שלנו, יפתחו אותם לציבור וישמרו על זיקתנו ההיסטורית לארץ. זהו צעד נוסף בחיזוק מורשת ארץ התנ"ך בלב ארצנו ההיסטורית, לא על הנייר אלא בשטח, אבן אחר אבן, אתר אחר אתר".

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, הוסיף: "החלטת הממשלה היום מהווה נדבך נוסף בהישג היסטורי של הנגשת אתרי המורשת ביהודה ושומרון לציבור הרחב. בשנתיים האחרונות, עשרות אלפי ישראלים ביקרו באתרים אלו, חוו מקרוב את הקשר הבלתי אמצעי לעבר שלנו, וכעת - עם התקציב הנוסף - נוכל להאיץ ולהרחיב את תהליך ההנגשה באופן משמעותי. אבל אנחנו לא מסתפקים בכך שהציבור יבוא רק לבקר - אנחנו קוראים לכם להיות שותפים פעילים בגילוי המורשת. בואו לסנן עפר ממצבא סבסטיה במתקן הסינון המתקדם שלנו בשבי שומרון, השתתפו בחפירות קהילתיות שמתקיימות באתרים ברחבי יהודה ושומרון, והיו חלק מהרגעים המרגשים של גילוי ממצאים שמחברים אותנו לשורשים שלנו. כל משפחה שמגיעה, כל ילד שמגלה חרס עתיק בידיו - הופך את המורשת לחוויה אישית ומחזק את הזיקה של הדור הצעיר לארץ. זו הדרך שלנו להפוך את כל עם ישראל לשומרי המורשת".

בני הר אבן, קמ"ט ארכיאולוגיה במשרד המורשת, אמר: "התוספת התקציבית הזו היא חיונית להמשך עבודתנו בשטח. האתרים הארכיאולוגיים ביהודה ושומרון הם בעלי חשיבות עולמית ומספרים את סיפור עמנו, אך הם נמצאים בסכנה מתמדת של שוד והרס. עם התקציב הנוסף נוכל להרחיב את פעולות האכיפה והפיקוח, להאיץ עבודות שימור דחופות ולפתח אתרים נוספים להנגשה לציבור. אנחנו מדברים על אתרים מרכזיים כמו סבסטיה, ארמונות החשמונאים ביריחו, סרטבה, הורקניה ותל חברון - אתרים שמחברים אותנו ישירות לתקופות המפתח בהיסטוריה שלנו. מדובר בתכנית רב-שנתית מקיפה שתבטיח שהמורשת שלנו תישמר לדורות הבאים ותהיה נגישה לכל אזרחי ישראל ולמבקרים מהעולם".