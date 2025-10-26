השדרן הוותיק דידי הררי חוזר לשדר את תוכניתו הוותיקה ברדיו דרום, אך הפעם מביתו שבמושב באזור השרון, כשהצוות סביבו גברי בלבד. זאת בעקבות טענות להטרדות מיניות לכאורה.

באולפני התחנה בבאר שבע ישב טכנאי שידור, והררי יעבוד מול מפיק צמוד. זאת בעקבות פרשת ההטרדות

בתנועת "בונות אלטרנטיבה" פרסמו תגובה חריפה נגד ההחלטה, בה נטען כי מדובר בהחלטה שמכשירה תרבות של השתקה והדרה. "החלטת רדיו דרום היא החלטה מסוכנת ובלתי מתקבלת על הדעת, החוצה קו אדום מוסרי וחברתי", נמסר.

"במקום להטיל סנקציות על החשוד, הוטלו סנקציות על הנשים, מהלך מנוגד לחוק הנותן לגיטימציה להטרדה מינית ולפגיעה נוספת במתלוננות. דמות מוכרת אינה פטורה מאחריות למעשיה. אנו קוראות לרדיו דרום לנהוג לפי הנורמה הציבורית והמוסרית ולשים סוף לתרבות שבה החשודים ממשיכים בחייהם, והנשים הן אלה שמשלמות את המחיר".