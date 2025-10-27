עמיחי צוקרמן הפך את סיפור הגבורה וההצלה של אחיו, לוחם ימ"ס דרום, ביום השבעה באוקטובר למופע 'מדור לדרור' המספר את סיפורו וקורא לעוד ועוד לוחמים לספר את סיפורם מאותו יום קשה.

בראיון לערוץ 7 מספר צוקרמן על הסיפור ה"נפגש" גם עם הסדרה המדוברת 'אור ראשון'.

בבוקר שמחת תורה הוקפץ אחיו של עמיחי ללחימה באופקים ובהמשך היה חלק מהכוח שיצא לחלץ את רעייתו של השוטר שמופיע בסדרה מהמסיבה ברעים. בדרכם נתקלו במארב, הכוח פרק אלא שאחיו של עמיחי לא הצליח לפרוק ומאותו רגע נותר לבד מול השתלשלות אירועים ניסית כאשר כמעט ונחטף בידי מחבלים, לחם, נמלט, נפצע והרג מחבלים רבים עד שחבר לחבריו באירוע שכמעט והסתיים בירי של כוחותינו על כוחותינו.

מתוך סיפורו של אחיו נולד המופע המשלב סיפור ומוסיקה בקריאה לחיילים לספר את סיפור המלחמה מנקודת ראותם, "כדי שאנשים יידעו מה היה במלחמה שהייתה בהרבה חזיתות והעורף לא באמת מכיר את מה שהיה בחזית הצבאית".

צוקרמן מציין כי במופע הוא עצמו מספר את סיפור "נס לבנון", סיפור שבעיניו הוא הנס הגדול ביותר של המלחמה, נס שאינו מסופר בשל ההתמקדות התקשורתית בכל שהתרחש בדרום. "אני מספר את זה מנקודת המבט של החייל הפשוט והמופע משלב את שני הסיפורים, סיפור השבעה באוקטובר וסיפור לבנון".

סיפור לבנון כולל מציאות קשה ובלתי מדוברת של איום מתמיד לירי מיידי של טילים לעבר כל מי שיוצא מהבונקרים או נע על הצירים. צוקרמן מדמה זאת לברווזים במטווח. "זו הייתה מציאות שנמשכה ביישובי האזור עשרים שנה", הוא מזכיר ומציין את החשש של מערכת הביטחון מהצפוי בלבנון, חשש שנמשך במשך עשורים ובו העריכו גורמי הצבא כי מה שקורה ויקרה בעזה יהיה כאין וכאפס לעומת מה שצפוי מהחיזבאללה בצפון.

"הנס הגדול הוא שנכנסנו פנימה וברוב הגזרות אפילו לא פוגשים מחבלים. בפנים פגשנו את כמויות הנשק והתכניות וכל מה שחיכה כדי לכבוש את הגליל. הנס הוא שנכנסנו כמעט בלי להיפגע. יש לנו לערינו עשרים הרוגים אבל הצפי היה למאות. זה היה נס גדול מאוד. החזרנו את הביטחון לצפון במחירים כואבים אבל מעטים", אומר צוקרמן המספר על המופע המשלב בין האירועים בשתי הגזרות דרך שירים וסיפורים המתקדמים משבר לתקומה.

לפני כשנה וחודשיים הקים יחד עם שותפים את עמותת 'מורשתם של גיבורים' במגמה להקים מרכז לאומי שיכנס לתוכו את סיפורי הגיבורים ומיזמי ההנצחה כולם למקום אחד. "החיילים עסקו רבות בגירוש החושך. העמותה שלנו לא עוסקת בגירוש החושך אלא מבקשת לקחת את הגודל של העם כפי שהוא נחשף ולהפוך אותו למציאות חיה בארץ שלנו".

"החיובי הוא האמת והוא קיים אצל הרבה אנשים שחולקים עלינו בדרך. אנחנו פוגשים את החיובי הזה אצל אנשים שאין בינינו לבינם שום קשר מגזרי או פוליטי, וזו העמותה שלנו שהחלה בהתגייסות של החיילים והמשפחות", אומר צוקרמן השב על קריאתו ללוחמים לספר את סיפוריהם המבטאים את הרוח המיוחדת שנמצאת בצה"ל ולעיתים יש מי שמעמעם אותם. העמותה, הוא אומר, תסייע ללוחמים להוציא את סיפוריהם לאור בדרכים שונות, בין אם בעריכה והכנה של מופע או הרצאה ובין אם בדרכים אחרות.