במהלך דיון שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת החוקה של הכנסת, הטיח חבר הכנסת משה סעדה ביקורת חריפה בנציגי הפרקליטות, שלדבריו אינם נוקטים פעולה משפטית כלפי מחבלי כוח הנוח'בה של חמאס, שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר.

"העובדות ברורות: אין אפילו כתב אישום אחד, למרות שמדובר בתיקים פשוטים משפטית", אמר.

בראיון לערוץ 7 הבהיר סעדה כי טענותיו מבוססות על מידע ודאי: "אני אומר זאת מידיעה. כל מי שחבר בארגון חמאס, שקורא להשמדת ישראל - שותף לפשע של השמדת עם. לא משנה אם ירה או לא ירה. עצם ההשתייכות מספיקה".

סעדה דוחה את הטענה כי יש צורך להוכיח כל ירייה או מעשה הרג לצורך העמדה לדין. "זה פשוט לא נכון. מדובר בטענה מופרכת", טען.

לדבריו, בדיון בוועדה ביקש מנציגי הפרקליטות שיציגו נתונים, אך לא קיבל תשובות: "שאלתי כמה כתבי אישום הוכנו, כמה חשודים יש - הם לא ידעו. ביקשתי לראות כתב אישום אחד, ואין אפילו דוגמה אחת".

לדבריו, בבדיקתו התברר שהסיבה לסחבת היא ההנחה המוקדמת בפרקליטות שתהיה עסקה מדינית, ולכן לא נדרש טיפול משפטי. "הם פשוט לא עשו כלום. שנתיים - ולא נכתב אפילו כתב אישום אחד. המחשבה הייתה שהתיקים ייסגרו מעצמם", אמר.

סעדה פנה ליו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, והציע כי במידה ולא תתבצע פעולה מצד הפרקליטות, יש למנות תובעים חיצוניים. "אפשר להקים טריבונל ייעודי, בדיוק כמו שהוקם גוף שיפוטי אחר. לא ייתכן שאירוע כזה, עם משמעות עולמית, לא יתועד משפטית", אמר.

עוד טען כי ייתכן שלפרקליטות קשה להתמודד עם האפשרות לעונש מוות למחבלים: "מי שחצה את הגבול וביקש לפגוע ביהודים - דינו מוות. הם לא חושבים כמוני, וזו בדיוק הבעיה. במקום להתמודד עם זה, הם בוחרים לא לפעול".

בראיון נשאל סעדה האם ייתכן שהרתיעה מהטלת עונש מוות היא שמובילה להימנעות מהגשת כתבי אישום. לדבריו, "אני מבין את המורכבות, אבל כנראה שכחו מה קרה כאן. חבורת טרוריסטים רצחה, אנסה, התעללה. ובפרקליטות בחרו ב'שב ואל תעשה'. לכן חשפתי את קלונם".

לקראת סיום הבהיר שוב כי דבריו אינם בגדר ניתוח אלא מידע: "אני מכיר את המערכת. כשאני מנתח - אני אומר. אבל כאן אני יודע. נאמר לי בפירוש: אין טעם להשקיע, כי זה ייסגר. לי ברור שבדיוק בגלל מה שהם עשו - אסור לשחרר אותם. עונש מוות הוא מה שירתיע את הבאים".