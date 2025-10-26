בישיבת הממשלה התכנסה הבוקר (ראשון) התריע מנכ"ל משרד המורשת איתי גרנק על חרם אקדמי מצד חוקרים ומוסדות אקדמיים כלפי מחקר ופעילות ארכיאולוגית ביהודה ושומרון.

גרנק, התריע בפני השרים: "יש חרם אקדמי על יו"ש, גם בארץ וגם בעולם". ראש הממשלה נתניהו הגיב בהפתעה: "בארץ? את זה אני לא מכיר".

גרנק הסביר: "דוקטור מאונ' תל אביב הוציא מכתב שהוא קורא לארכיאולוגים להחרים כנס בינלאומי בירושלים בנושא עתיקות ביו"ש".

ראש הממשלה זעם על הדברים ואמר: "מי שמחרים - לא יתוקצב. זה לא מקובל, הם לא יקבלו תקציבים".

בתום הישיבה פנה נתניהו לשר החינוך יואב קיש, והורה: "תביא את הסנקציות האפשריות נגד אלה שכופרים בזכויות שלנו בארץ הזאת, וגם פועלים להשחיר את פנינו, באמצעים השונים החוקיים שיש - ואם צריך גם חוקים חדשים".

בתום הדיון הממשלה אישרה את הצעת שר המורשת עמיחי אליהו להוספת 40 מיליון שקלים לתוכנית שימור, הצלה ופיתוח אתרי מורשת ביהודה, שומרון, בקעת הירדן ומדבר יהודה.