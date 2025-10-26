הפורעים מול תושבי החוות ללא קרדיט

שני אירועים חמורים שאירעו בשבת האחרונה בגוש עציון, מעוררים סערה בקרב תושבי האזור.

בשני המקרים, רועי צאן שהותקפו בשטחי המרעה עוכבו או נעצרו על ידי כוחות צה"ל - בעוד שלדברי התושבים, הפורעים הערבים שפעלו באלימות, לא נבלמו.

האירוע הראשון התרחש בשעות הבוקר בגבעת מקנה אברהם הסמוכה למעלה עמוס. לפי התושבים, רועה צאן שהיה בשטח המרעה נדרש לעזוב את המקום בידי כוח צה"ל שהגיע לזירה. כאשר ביקש להבין את הסיבה, לקחו ממנו החיילים את מכשיר הפלאפון - ועצרו אותו באלימות.

כתוצאה מכך, העדר נשאר לבדו, ברח לעבר כפר רשיידה הסמוך, ורק בנס תושבים שהבחינו מרחוק הצליחו להשיב אותו לאחר מרדף ממושך - תוך כדי שהם מותקפים בעצמם בידי המון ערבי.

שעות לאחר מכן, התרחש אירוע נוסף בחוות מגן אברהם, סמוך ליישוב איבי הנחל. רועה צאן שהה עם עדרו מאות מטרים מהחווה, כאשר עשרות פורעים ערבים התנפלו עליו באלות ובאבנים.

לדברי תושבים, הקריאה לפעולה נשמעה עוד לפני תחילת התקיפה - כאשר המואזין המקומי קרא ברמקולים לערביי הכפר "לעלות על הרועה".

על פי העדויות, בזמן שתושבים מיהרו לסייע לרועה, החיילים שהגיעו למקום עיכבו את בעל החווה שחש לזירה ואף לקחו ממנו את מפתחות רכבו. תושבים נוספים עוכבו גם הם, לטענתם תוך יחס משפיל ועוין. "כל ההסברים שלנו שהרועה נמצא בסכנת חיים - נפלו על אוזניים ערלות", סיפרו.

בסיום האירוע ניגש הרועה לתחנת המשטרה להגיש תלונה - אך לדבריו, במקום זאת נחקר באזהרה בחשד לתקיפה.

תושבים מהאזור מפנים אצבע מאשימה כלפי הגדוד החדש שנכנס לגזרה לפני כשבועיים. "הקשרים כאן עם הגדוד הגזרתי היה מעולים וחמים מאז ומעולם", סיפר תושב אחת החוות באזור. "החיילים היו בני בית אצלנו וידעו לטפל באויב כמו שצריך. לצערי מאז שהגדוד הזה נכנס הכל התהפך, ולעיתים נדמה שבעיניהם אנחנו האויב. מקווה מאוד שבדרגים הגבוהים ידעו לאפס אותם כמה שיותר מהר לפני שיתרחש אסון".