פסטיבל קולנוע שומרון ה-6 יתקיים במהלך חמישה ימים, ויציג את מיטב היצירה הקולנועית הישראלית לצד הקרנות בכורה, מפגשים עם יוצרים ושחקנים, ופאנלים מקצועיים.

בכירים בתעשיית הקולנוע צפויים להגיע לפסטיבל. השחקן, התסריטאי והבמאי שלום אסייג הזמין את הציבור להשתתף בפסטיבל שבו יוקרן גם סרטו "ההילולה 2 - החתונה".

אסייג אמר: "חברים וחברות, אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל קולנוע שומרון ה-6. חמישה ימים של קולנוע מצוין, וגם הסרט שלי - "ההילולה 2 החתונה" - יהיה שם. תבואו לראות, מחכים לכם".

הקריאה של שלום אסייג ללא קרדיט

הבמאים מרלין וניג ומתן גוגנהיים והשחקנים עינת הולנד ואורי פפר שמצלמים סרט חדש בשומרון, שפרטיו טרם התפרסמו, הצטרפו להזמנה בסרטון מיוחד שצילמו לקראת הפסטיבל.

"אנחנו רוצים להזמין אתכם לפסטיבל הקולנוע שומרון ה-6. כל אחד ואחת מכם - לבוא, לשבת בבית קולנוע בחושך, לעבור חוויה ביחד ולהנות. נראה אתכם שם". כך פורסם בחשבון האינסטגרם של פסטיבל קולנוע שומרון.

ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, יוסי דגן, מסר: "כיף לראות איך התרבות מחברת את כולם והדובדבן שבקצפת הוא פסטיבל הקולנוע שמייבא תרבות מגוונת וייחודית לשומרון, מאפשר תחרות ונותן אפשרות לקהל ליהנות מיצירה איכותית בינלאומית. אט אט השומרון הופך למוקד תרבות ישראלי שמחבר בין עולמות. אני מזמין את הציבור לבוא להנות מקולנוע אחר חדש ומגוון לצד קלאסיקות מוכרות וסרטים שלא הכרתם".

השחקנים קוראים להגיע לפסטיבל ללא קרדיט

פסטיבל הקולנוע שומרון השישי יצא לדרך ביום ד' 5.11.25, בערב פתיחה בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס - שבמהלכו יוקרן בטרום בכורה חגיגית הסרט בהשתתפותו 'האחד והיחיד שלי' בבימוי דוד טאובר ובנוכחות השחקנים, הסרט הופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ. תיערך מחווה ליהורם גאון בנוכחותו, יוקרנו סרטי הדגל בכיכובו ויוקרנו יצירות שישימו דגש על אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

האירוע שנערך על ידי מרכז קהילתי שומרון ובתמיכתה של מועצה אזורית שומרון, יתקיים במשך 5 ימים עד ליום ב', ה 10.11.25 במתכונת של פסטיבל נודד בלמעלה מ-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון. יוקרנו בו 70 סרטים במתכונת בינלאומית מלאה, כש-27 מתוכם יוצגו במסגרת הקרנות בכורות וטרום בכורות ישראליות ועולמיות.

מנכ"לית הפסטיבל, אסתר סילם אלוש, מסרה: "משמח לראות כיצד הפסטיבל והשומרון מחובק, השפה התרבותית היא שפה בינלאומית שמחברת בין אנשים, אנחנו מזמינים ציבור מכל הארץ לבוא להנות בפסטיבל ולהכיר סיפורים חדשים, זויות ראייה חדשות ופשוט להתחבר".

יום ד', 5.11.25 - יום ג', 10.11.25

לאתר הפסטיבל