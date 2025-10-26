איתן מור משחזר ללא קרדיט

איתן מור, שנחטף בשבעה באוקטובר ושוחרר לאחר כמעט שנתיים בשבי חמאס, שוחח ביום שישי האחרון עם אליהו ואבישג ליבמן, הוריו של אליקים ליבמן הי"ד, שנרצח באותו יום בעת שניסה לסייע לפצועים באזור רעים. במהלך השיחה שיתף מור את בני המשפחה בזיכרונות הקשים מהזירה.

בסרטון שתיעד את השיחה ואושר לפרסום על ידי משפחת מור, נשמע איתן מתאר את הרגעים הראשונים של הירי בחורשה.

"התחילו ממש להגיע הרבה אנשים לכיוונינו, והתחילו לרסס ממש קרוב אלינו. פשוט נשכבנו על הרצפה. ואני שומע את האנשים מפוחדים, ובנות בוכות. ואנחנו אומרים: זה תבור, זה גולני מצילים אותנו - ואין לנו מושג מה קורה".

מור, שנחטף יחד עם רום ברסלבסקי, מתאר את המתח בשטח: "היה אזור דו-מפלסי, כמו בקעה כזאת שם בחורשה, ומלא אנשים נשכבו שם".

בהמשך הוא מתאר את ניסיונותיו ליצור קשר: "אמרתי אני אתקשר לאבא, ואז נזכרתי שהיום חג ואבא בלי הטלפון. התקשרתי לאלי (דוד), אני עושה לו וידאו כזה ואני אומר לו: 'תתקשר לצה"ל, מה הולך פה?!' אמרתי לו חבר שלי לא עונה. ואז קיבלתי הודעה מאליקים: 'אני באוהל עם הפצועים'".

מור מוסיף: "פשוט הלכתי לבקעה ימינה, ובאתי כזה, אמרתי לרום - אני הולך לאליקים, אני חייב לראות מה איתו".

אליקים ליבמן הי"ד חילץ באותו בוקר תחת אש מספר רב של משתתפים מהמסיבה. כשחזר לאזור האמבולנס במטרה לסייע לפצועים, הגיעו מחבלים ורצחו את כל הנמצאים במקום.