שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, משוחח עם ערוץ 7 מאוסטרליה על כנס העלייה המיוחד המתקיים לראשונה במדינה, במודל המוכר מכנסי העלייה המתקיימים בבירות אירופה.

השר פותח את דבריו בציון האווירה הציונית המפעמת בקהילה היהודית באוסטרליה, קהילה שרבים מצעיריה משרתים בצה"ל. "הם חיים את מה שעובר עלינו במדינת ישראל. המרחק עושה את שלו, אבל זה יוצר יותר געגוע ויותר אהבה. מרגש להיות כאן".

השר סופר מציין כי מדובר כאמור ביריד העלייה הראשון באוסטרליה, ואותו מקיים משרדו יחד עם משרד הנגב וארגון 'נפש בנפש'. "מדובר בקהילה של כעשרים אלף יהודים וכ-400 בתי אב שמתעניינים בעלייה", אומר סופר ומוסיף אודות האווירה החמה בה התקיימה השבת האחרונה לצד הנכונות של יהודי הקהילה לדון באפשרויות העלייה לישראל.

"אנחנו צריכים להיות מוכנים. אני מקווה שבשנים הקרובות נראה גל עלייה מבורך", אומר השר סופר ומתייחס להשפעת המלחמה על המתרחש בקהילה היהודית באוסטרליה: "אני שומע על אנשים עם תחושת סולידריות. הם מגיעים לעלייה מתוך בחירה, כדי להיות שותפים. שתי נשים, אחת מפריז ואחד מאוסטרליה, אמרו לי בהזדמנויות שונות שהן רוצות להיות חלק מהעם. כשרואים את האנשים האלה מדברים בהתרגשות ועם דמעות בעיניים, זה עושה את זה".

עם זאת לא ניתן להתעלם מהשפעת התופעות האנטישמיות המתגברות ברחי העולם על שיקולי העלייה של יהודי התפוצות. "אין ספק שהאנטישמיות חיה ובועטת פה, ולצערי הממשלה לא עושה דבר כדי להתמודד עם האנטישמיות. אנשים שהתכוונו לעלות בעוד כמה שנים מקדימים את ההחלטות כדי לעלות עכשיו, כי הם לא רואים כאן עתיד".

השר סופר מבהיר כי דרישתו מהממשל האוסטרלי היא ברורה ונחרצת, מאבק ברור בתופעות האנטישמיות. "הגיע הזמן שבמקום לחלק לנו ציונים שיתעסקו בעצמם, אבל אני בעיקר פונה לבני העם שלי כשאני כאן: שיפרנו הרבה דברים בתהליכי הקליטה, גם בהקשר לימודי השפה העברית, בנינו 47 תכניות לסטודנטים, יצרנו שיפור משמעותי בשכר הדירה בצפון בדרום וביהודה ושומרון וכעת הרחבנו את האזורים האלה, ישנה רפורמת מקצועות הרישוי עם יחידה לקליטת רופאים וכעת נתעסק עם 'זינוק לעליה' עם עוד מקצועות. כל אלה תהליכים שבנינו במשרד כדי להיענות לדרישה של יהודים מהתפוצות לשוב הביתה ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי שיהיה להם עוד יותר טוב".

בהתייחס לסוגיה הפוליטית סביב ההצבעה על הריבונות והגדרתה של ההצבעה כהטרלה פוליטית מדינית מול הממשל האמריקאי, אומר השר סופר כי על ממשלת ישראל לוודא שהיחסים עם הממשל האמריקאי ממשיכים להיות יחסים טובים ולהוקיר את היחסים הללו שבעזרתם נעשו דברים טובים לישראל.

את הביקור באוסטרליה מקיים השר סופר יחד עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, אותו הוא מגדיר כ"חבר טוב ברמה האישית" ואת שיתוף הפעולה ביניהם הוא רואה כביטוי לאחדות הנדרשת בעם, גם כדי לסייע באתגר העלאת עוד עולים למדינת ישראל.