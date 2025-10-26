משרד הבריאות הודיע הערב (ראשון) על תקלה שהתגלתה בערכות בדיקה מתוצרת חברת רוש, המשמשות לזיהוי קולטנים הורמונליים בגידולים סרטניים. התקלה עשויה להשפיע על קבלת החלטות טיפוליות של חולים, ובעיקר של חולות סרטן השד או בעלי גידולים במערכת הרבייה.

לדברי משרד הבריאות, החשש הוא כי בשל התקלה, חלק מהמטופלים לא קיבלו טיפול אנטי-הורמונלי שהיה עשוי לסייע להם במניעת הישנות המחלה. עם זאת, נכון לעכשיו לא ידוע על מקרים שבהם נגרם נזק ישיר לחולים.

חברת רוש הנחתה את כל לקוחותיה להפסיק באופן מיידי את השימוש בערכות הפגומות ולהשמיד את המלאי. במקביל, משרד הבריאות הורה לכל המעבדות שבהן נעשה שימוש בערכות התקולות לבצע בדיקה מחודשת של המקרים הרלוונטיים ולוודא שהאבחנה והטיפול ניתנו בהתאם לממצאים תקינים.

ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, הסבירה בתדרוך לכתבים כי מדובר בבדיקה שמטרתה לאתר קולטנים הורמונליים, אשר על פיהם מותאם סוג הטיפול. "החשש הוא בעיקר שיש טיפול פוטנציאלי שיכול להפחית הישנות של המחלה, ומי שהיו בפוטנציאל לקבל טיפול מסוים - אולי לא קיבלו אותו", אמרה. עם זאת, הדגישה כי "לא מדובר בבדיקה שמאבחנת האם יש למטופלים סרטן או לא".

להערכת חברת רוש, מדובר בכ-300 מטופלים שעברו את הבדיקה התקולה. "אנחנו לא בטוחים בזה, ולכן ביקשנו מהמכונים הרפואיים לדווח בצורה מסודרת על המיפוי של אותם מקרים, כדי שנוכל להבין כמה אנשים נחשפו לערכות הלקויות", הוסיפה ד"ר מזרחי.