רבה הראשי של אירלנד, הרב יוני וידר, הגיב הבוקר (א') לבחירתה של קת'רין קונולי לנשיאת אירלנד וקרא לה לבקר בקהילה היהודית.

קונולי, בת 68, ניצחה בבחירות ברוב גדול של 63.4% מהקולות, אך עמדותיה כלפי ישראל וחמאס מעוררות דאגה בקהילה היהודית.

"אני שולח את ברכותיי לקתרין קונולי על בחירתה לנשיאה. תקוותי היא שהנשיאה קונולי תנצל את התפקיד כדי לאחד ולא לפלג, ולקדם דיאלוג, כבוד והבנה ברחבי החברה האירית", אמר הרב וידר.

הרב התייחס לחששות הקהילה מעמדותיה של קונולי כלפי חמאס: "היא תיארה אותם כ'חלק מהמרקם של העם הפלסטיני', ונראה שהיא אינה מתנגדת להישארותם בשלטון, גם כשהם מוציאים להורג בגלוי את בני עמם. דעות כאלה אינן משקפות את השקפתו של מישהו המחויב לעתיד בטוח ושליו".

הרב קרא לנשיאה לבקר בקהילה היהודית: "אני מקווה שהנשיאה קונולי תנצל את ההזדמנות לשוחח ישירות עם הקהילה היהודית של אירלנד, לשמוע את חששותינו ולהבין כיצד הסכסוך ממשיך להשפיע על הקהילה שלנו". הרב הביע תמיהה על מרכזיות נושא ישראל-פלסטין בבחירות, למרות שסקרים הראו שהציבור מודאג יותר בנושאים כמו דיור, הגירה ויוקר המחיה.

קונולי השמיעה בעבר עמדות אנטי-ישראליות והצהירה שהיא לא שוללת את חמאס כארגון לגיטימי לאחר אירועי 7 באוקטובר. היא האשימה את ישראל ברצח עם בעזה, תיארה את ישראל כ"מדינה טרוריסטית", וטענה כי "חמאס נבחר על ידי העם ב-2006 וב-2007" וכי "חמאס חלק מהחברה האזרחית של פלסטין".

ב-2018 ביקרה קונולי בסוריה בעיצומה של מלחמת האזרחים ונפגשה עם מנהיג מיליציה שהואשם בפשעי מלחמה ותמך במשטר אסד. קונולי הגנה על הביקור כ"משימה לאיתור עובדות" שחיזקה את התנגדותה למלחמה ולדיקטטורה.