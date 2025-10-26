לקראת הבחירות לראשות עיריית ניו יורק, חתמו יותר מאלף רבנים, חזנים ותלמידי ישיבות בארצות הברית על עצומה המתריעה מפני "התגברות האנטי-ציונות והנורמליזציה הפוליטית" במערכת הבחירות.

בעצומה הוזכר שמו של המועמד הדמוקרטי זוהרן ממדאני בלבד, כך דווח ב"וושינגטון פוסט".

הרב עמיאל הירש, נשיא המועצה הרבנית של ניו יורק, כתב בעצומה כי ממדאני "מסרב לגנות סיסמאות אלימות, מכחיש את הלגיטימיות של ישראל ומאשים את המדינה היהודית ברצח עם". לדבריו, מדובר במהלך שמוציא דה-לגיטימציה מהקהילה היהודית ומלבה עוינות כלפי יהודים ויהדות.

עוד נכתב בעצומה כי ממדאני לא גינה מיידית את הקריאה ל"גלובליזציה של האינתיפאדה". לפי הדיווח, ממדאני הבהיר כי בעתיד יימנע משימוש בביטוי זה.

העצומה גובשה ביוזמת ארגון "הרוב היהודי", המגדיר את עצמו כ"תיקון לקבוצות יהודיות אנטי-ציוניות". מנהל הארגון, ג'ונתן שולמן, מסר כי המכתב נולד מתוך דאגה של רבנים מכל רחבי ארצות הברית לעלייה באנטי-ציונות בזירה הפוליטית.