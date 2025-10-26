בתוך שעה: צה"ל חיסל שני בכירי חיזבאללה בלבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל ביצע היום (ראשון) בתוך כשעה שתי תקיפות ממוקדות בלבנון שהובילו לחיסולם של מחבלים בכירים בחיזבאללה.

בפעולה הראשונה, במרחב הבקאע שבמזרח לבנון, חוסל עלי חסין אלמוסוי - מחבל בכיר ששימש כסוחר ומבריח אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חיזבאללה. בצה"ל ציינו כי המחבל היה מעורב באופן ישיר ברכש ובהעברת נשק מסוריה ללבנון, ונחשב לאחד הגורמים המשמעותיים בהתחמשות ובשיקום יכולות הארגון בשנה האחרונה.

אלמוסוי ניהל באופן שוטף מערך הברחות עבור חיזבאללה, שסיפק לארגון ציוד ואמצעי לחימה מתקדמים. "חיסולו מהווה מכה משמעותית להתעצמות הצבאית של חיזבאללה", נמסר מצה"ל.

בהמשך תקף חיל האוויר, בהכוונת כוחות אוגדה 91, יעד נוסף במרחב א-נאקורה שבדרום לבנון - שם חוסל המחבל עבד מחמוד אלסיד, הנציג המקומי של חיזבאללה במרחב אל ביאצ'ה.

אלסיד שימש גורם מקשר בין ארגון הטרור לבין תושבי האזור, וניהל מטעם חיזבאללה קשרים בתחומים כלכליים וצבאיים כאחד. בנוסף, היה מעורב במאמצי שיקום תשתיות הארגון בכפרים בדרום לבנון לאחר התקיפות האחרונות.