אריה מרדכי רבינוביץ' שוחרר אמש מכלא 10, לאחר שריצה למעלה מ-90 יום במאסר, רובם בבידוד. רבינוביץ', נכדו של האדמו"ר מ'משכנות הרועים', נעצר במהלך המחאות נגד חילולי הקברים ביהוד.

במהלך הפרות הסדר בהפגנות התברר כי הוא עריק - והמשטרה הצבאית מיהרה לעצור אותו.

עם שחרורו, יצא רבינוביץ' למסע ביקורים בבתי גדולי ישראל, מלווה בבני משפחתו ובעסקנים שתמכו בו לאורך כל תקופת המעצר. הביקור הראשון היה בבית סביו, האדמו"ר מ'משכנות הרועים'.

במהלך הביקורים בירכו גדולי ישראל את רבינוביץ' ואת משפחתו, והודו לו בחום "על עמידתו האיתנה במערכה נגד גזירת הגיוס", כלשונם.