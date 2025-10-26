על רקע מעצר עריקים חרדים התכנסו היום נציגים מהמפלגות החרדיות כדי לבדוק היתכנות לקיום עצרת תפילה בה ישתתף המינסטרים החרדי.

הפגישה הראשונית התקיימה בעיריית בני ברק, בהשתתפות נציגי המפלגות החרדיות: חבר הכנסת מאיר פרוש וראש עירית בני ברק חנוך זייברט מאגודת ישראל, סגן ראש העיר מנחם שפירא מ'דגל התורה', וח"כ חיים ביטון מש"ס.

על פי המסתמן, העצרת מתוכננת ליום חמישי הקרוב בשעות אחר הצהריים המוקדמות באותו מקום שבו התקיימה עצרת המיליון הקודמת לפני 11 שנים - בכניסה לירושלים.

אולם החלטה סופית טרם התקבלה: נדרשים עדיין תיאומים מול המשטרה והרשויות, וכן גיוס תקציב משמעותי להפקת אירוע בקנה מידה חסר תקדים.

את המהלך מניע בעיקר גל המעצרים ההמוני של בני ישיבות והאיום המתמשך על בחורי הישיבות בהיעדר חוק המסדיר את מעמדם.