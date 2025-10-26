כחודשים אחרי שהתארסו, רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי ז"ל שנפל במהלך המלחמה בלבנון מתחתנת הערב (ראשון) עם עמינדב רוטנברג.

השר בצלאל סמוטריץ' בירך אותה בחשבונו ברשת X וכתב: "רחלי גולדברג - בצדקותה, אצילותה וגבורתה, באבלה ובתקומתה - היא הסמל לנצח ישראל וצמיחת גאולתו. בדמייך חיי. מזל טוב ובניין עדי עד!".

עמינדב רוטנברג, עימו מתחתנת רחל, שימש כמחנך ורכז בבית הספר הימלפרב ואף מילא השנה את תפקיד מנהל התיכון המחליף, באותו מוסד שבו הרב אבי שימש כרב.

עמינדב הוא אלמן של נועה ז"ל, שנפטרה לפני מספר שנים ממחלת הסרטן. יש לו שלושה ילדים, הצעיר שבהם בן 21. לרחל שמונה ילדים, כאשר בנה הבכור בן 21.

עם אירוסיהם כתבו השניים: "בהתרגשות גדולה ובשמחה רבה אנו רוצים לשתף בבחירתנו להקים בית חדש. יפרשו נֹעָהלֶ'ה ע"ה ואבי הי"ד חופת רחמים ושלום ממרומים, וינחה ה' אותנו בדרך הטובה, לנו ולילדינו. בהודיה מעומק הלב, ובתפילה לבשורות טובות לכל עם ישראל!".