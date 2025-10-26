בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום (ראשון) על שחרורם למעצר בית של ארבעת הנאשמים בהצתת הפחים מול מעון ראש הממשלה.

עם זאת, לבקשת המשטרה והפרקליטות, עוכבה החלטת השחרור עד יום שלישי הקרוב בשעה 16:30, כדי לאפשר למדינה לשקול ערעור לבית המשפט העליון.

הנאשמים בפרשה הם עמוס דורון, שמואל ראובני, אייל גילר ומרק פויגל - האחרון נחשב על פי כתב האישום ל"מפעיל המציתים".

הארבעה הואשמו בהצתת פחי אשפה במהלך מחאה מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה בירושלים.

השופט מרדכי בורשטיין דחה את טענת הפרקליטות שלפיה יש לראות בנאשמים מסוכנות מוגברת בשל הרקע האידיאולוגי של מעשיהם. בהחלטתו כתב: "במהלך הדיון עמדתי על הקושי בעבריינות אידיאולוגית, אך שירות המבחן מצא כי נוכח מכלול הנסיבות והמאפיינים האישיים ניתן לנטרל את החשש להישנות עבירות. אף אם בוצעו העבירות על רקע אידיאולוגי - דומה כי המשיבים למדו את הלקח ולא יחזרו על כך".

עוד ציין השופט כי חלו שינויים מהותיים מאז הדיון הקודם בתיק: "הוגשו תסקירי שירות מבחן אשר המליצו על שחרורם של המשיבים, וכידוע - לא בנקל יסטה בית המשפט מהמלצת שירות המבחן. נוסף על כך, שוחררו החטופים החיים והחללים, הסתיימה המלחמה, ונעצרו מעורבים אחרים - ובכך החשש לשיבוש הליכי משפט פחת".