תא"ל (במיל') אפי איתם, מעריך הערב (ראשון) כי חיזבאללה בלבנון מלקק את פצעיו ולא מסוגל לתקוף את ישראל בעת הזאת - אך מנסה להתארגן לעימות נוסף בעתיד הלא רחוק.

"חיזבאללה לא ייכנס לעימות בטווח הזמן המיידי. הוא מוכה כעת והדבר האחרון שהוא רוצה עכשיו זה פעולה רחבה של ישראל. לכן אני מעריך שהפעילות שנעשית עכשיו, כולל התקיפות היזומות על כל ניסיון שלו לשקם את המערכים בדרום לבנון ואפילו בעומק במדינה, יספיקו כדי להוציא לו את הרוח מהמפרשים. המדיניות שלנו צריכה להיות מאוד עקבית בעניין הזה, כולל פגיעה במשלוחים ובהצטיידות שבאה מאיראן", אמר איתם בראיון ל-i24NEWS.

הוא הוסיף "חיזבאללה מאוד מתוסכל מהניצחון המשמעותי של מדינת ישראל וצה"ל. הם קוראים לנקמה אבל רחוקים מיכולת אופרטיבית בטווח זמן של שנה לפחות".

כשנשאל לגבי המצב בעזה השיב איתם "אנחנו צריכים להתנהג בסבלנות. 53% של עזה כבושה בידי ישראל באופן מלא ושם לא יהיה חמאס, מנהרות או אזרחים עזתים. מדינת ישראל תשלוט באזור הזה עוד הרבה שנים.

לגבי מה שנותר מעזה, צריך להבין שאי אפשר לכונן שם יישות עצמאית שיכולה לנהל עניינים ולדאוג לאזרחים. אם תהליך הפירוז של עזה ופירוק חמאס מנשקו לא ילך בדרך הטובה, יש לישראל את הקלפים החזקים ביותר. עלינו לכתר את עזה, לעצור את השיקום והאספקה".